Оглашены призовые сборной Англии за победу на ЧС-2022

Футболисты сборной Англии могут пополнить свой банковский счет в случае победы на чемпионате мира, который проходит в Катаре, на сумму от 490 тыс фунтов до 550 тыс фунтов.

Следите за ЧМ-2022 в режиме Live в нашем Telegram-канале Sport.ua

Сообщается, что у подопечных Гарета Саутгейта прописан бонусный график – чем дольше команда будет играть на ЧМ, тем лучше для ее игроков.

Сборная Англии, напомним, успешно миновала групповую стадию мундиаля, выйдя в плей-офф с первого места в группе В. Она оставила позади себя сборные США, Уэльса и Ирана.

Сегодня, в воскресенье 4 декабря, команда Англии сыграет в 1/8 финала чемпионата мира с командой Сенегала. Начало матча – в 21:00 по Киеву.