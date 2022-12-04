Оглашены призовые сборной Англии за победу на ЧС-2022
Родоначальникам футбола причитается солидный бонус
Футболисты сборной Англии могут пополнить свой банковский счет в случае победы на чемпионате мира, который проходит в Катаре, на сумму от 490 тыс фунтов до 550 тыс фунтов.
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Сообщается, что у подопечных Гарета Саутгейта прописан бонусный график – чем дольше команда будет играть на ЧМ, тем лучше для ее игроков.
Сборная Англии, напомним, успешно миновала групповую стадию мундиаля, выйдя в плей-офф с первого места в группе В. Она оставила позади себя сборные США, Уэльса и Ирана.
Сегодня, в воскресенье 4 декабря, команда Англии сыграет в 1/8 финала чемпионата мира с командой Сенегала. Начало матча – в 21:00 по Киеву.
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