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Чемпионат мира
04 декабря 2022, 17:05 | Обновлено 04 декабря 2022, 17:17
288
0

Оглашены призовые сборной Англии за победу на ЧС-2022

Родоначальникам футбола причитается солидный бонус

04 декабря 2022, 17:05 | Обновлено 04 декабря 2022, 17:17
288
0
Оглашены призовые сборной Англии за победу на ЧС-2022
Getty Images/Global Images Ukraine

Футболисты сборной Англии могут пополнить свой банковский счет в случае победы на чемпионате мира, который проходит в Катаре, на сумму от 490 тыс фунтов до 550 тыс фунтов.

Сообщается, что у подопечных Гарета Саутгейта прописан бонусный график – чем дольше команда будет играть на ЧМ, тем лучше для ее игроков.

Сборная Англии, напомним, успешно миновала групповую стадию мундиаля, выйдя в плей-офф с первого места в группе В. Она оставила позади себя сборные США, Уэльса и Ирана.

Сегодня, в воскресенье 4 декабря, команда Англии сыграет в 1/8 финала чемпионата мира с командой Сенегала. Начало матча – в 21:00 по Киеву.

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Источник The Telegraph
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