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04 декабря 2022, 15:55 | Обновлено 04 декабря 2022, 16:09
1411
0

ВИДЕО. Месси лучший в матче, Пеле в тяжелом состоянии, ставим на Францию

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

04 декабря 2022, 15:55 | Обновлено 04 декабря 2022, 16:09
1411
0
ВИДЕО. Месси лучший в матче, Пеле в тяжелом состоянии, ставим на Францию
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Месси стал лучшим игроком матча ЧМ-2022
2. Защитник Боруссии Д своеобразно угрожает руководству Барселоны
3. Пеле находится в тяжелом состоянии
4. Прогноз матча Франция - Польша

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Источник Sport.ua
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