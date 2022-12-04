Другие новости04 декабря 2022, 15:55 | Обновлено 04 декабря 2022, 16:09
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ВИДЕО. Месси лучший в матче, Пеле в тяжелом состоянии, ставим на Францию
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
04 декабря 2022, 15:55 | Обновлено 04 декабря 2022, 16:09
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1. Месси стал лучшим игроком матча ЧМ-2022
2. Защитник Боруссии Д своеобразно угрожает руководству Барселоны
3. Пеле находится в тяжелом состоянии
4. Прогноз матча Франция - Польша
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