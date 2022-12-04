ФОТО. Ярмолюк посетил бои Фьюри и Беринчика, сфотографировавшись с Усиком

Украинский хавбек Егор Ярмолюк, который летом перебрался в «Брентфорд» из «Днепра-1», посетил вечер бокса на стадионе «Тоттенхэм» в Лондоне.

18-летний футболист встретил там чемпиона WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (20-0, 13 КО) и сделал с ним совместное фото.

Бой Фьюри – Чисора состоялся 3 декабря в Лондоне. Рефери остановил поединок в конце 10-го раунда, Тайсон в третий раз в карьере одолел Чисору.

В андеркарде этого боя Денис Беринчик победил француза Ивана Менди и завоевал пояс чемпиона Европы EBU.