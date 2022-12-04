ТОП-10 голов по скорости удара на ЧМ-2022
Месси и Роналду в этом списке
ТОП-10 голов по скорости удара на ЧМ-2022
Месси и Роналду в этом списке
На групповом этапе самым сильным ударом гол провел игрок сборной Мексики Луис Чавес. Его удар со скоростью 121,69 км/ч поразил ворота Саудовской Аравии.
ТОП-10
1. Луис Чавес – 121,69 км/ч (Мексика против Саудовской Аравии);
2. Рицу Доан – 120,04 км/ч (Япония против Испании);
3. Никлас Фюллькруг – 118 км/ч (Германия против Испании);
4. Криштиану Роналду – 117,39 км/ч (Португалия против Ганы);
5. Маркус Рэшфорд – 115,63 км/ч (Англия против Уэльса);
6. Гарет Бэйл – 113,89 км/ч (Уэльс против США);
7. Юссеф Эн-Несири – 113,23 км/ч (Марокко против Канады);
8. Коди Гакпо – 111,98 км/ч (Нидерланды против Эквадора);
9. Лионель Месси – 109,83 км/ч (Аргентина против Мексики);
10. Карлос Солер – 105,81 км/ч (Испания против Коста-Рики).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ожидаемое завершение боя двух британцев
38-летний британец снова подрался за титул, но снова проиграл