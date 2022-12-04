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Чемпионат мира
04 декабря 2022, 11:25 | Обновлено 04 декабря 2022, 11:26
676
0

ТОП-10 голов по скорости удара на ЧМ-2022

Месси и Роналду в этом списке

04 декабря 2022, 11:25 | Обновлено 04 декабря 2022, 11:26
676
0
ТОП-10 голов по скорости удара на ЧМ-2022

ТОП-10 голов по скорости удара на ЧМ-2022

Месси и Роналду в этом списке

На групповом этапе самым сильным ударом гол провел игрок сборной Мексики Луис Чавес. Его удар со скоростью 121,69 км/ч поразил ворота Саудовской Аравии.

ТОП-10

1. Луис Чавес – 121,69 км/ч (Мексика против Саудовской Аравии);

2. Рицу Доан – 120,04 км/ч (Япония против Испании);

3. Никлас Фюллькруг – 118 км/ч (Германия против Испании);

4. Криштиану Роналду – 117,39 км/ч (Португалия против Ганы);

5. Маркус Рэшфорд – 115,63 км/ч (Англия против Уэльса);

6. Гарет Бэйл – 113,89 км/ч (Уэльс против США);

7. Юссеф Эн-Несири – 113,23 км/ч (Марокко против Канады);

8. Коди Гакпо – 111,98 км/ч (Нидерланды против Эквадора);

9. Лионель Месси – 109,83 км/ч (Аргентина против Мексики);

10. Карлос Солер – 105,81 км/ч (Испания против Коста-Рики).

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Источник Sport.ua
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