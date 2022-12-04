Исторический момент. Рух U-19 примет участие в Viareggio Cup

Молодежная команда «Руха» весной следующего года примет участие в очередном розыгрыше престижного турнира Viareggio Cup, который состоится в Италии.

Организаторы уже подтвердили участие «Руха» U-19.

«Турнир в Виареджо всегда был очень внимателен к международной динамике: мир, терпимость между народами и борьба с расизмом — часть нашей истории. Участие украинского коллектива — это наш небольшой, но значимый посыл в поисках мира во всем мире», - заявил президент Centro Giovani Calciatori Алессандро Паладжи.

73-й розыгрыш Viareggio Cup пройдет с 20 марта по 3 апреля 2023 года.

«Рух» станет лишь третьей командой в истории турнира из Украины, которая возьмет в нем участие. Ранее такой чести удостаивались юноши из «Динамо» (в 1996 году) и «Шахтера» (в 2008 году).