Месси догнал Роналду по голам на топ-турнирах сборных

Нападающий Лионель Месси забил 22-й гол за сборную Аргентины на больших турнирах. 35-летний футболист поразил ворота Австралии (2:1).

Всего у Месси 9 мячей на чемпионатах мира и 13 на Кубке Америки.

Лионель по количеству голов на основных международных соревнованиях сравнялся с форвардом сборной Португалии Криштианом Роналдом. У 37-летнего игрока 14 голов на Евро и 8 на ЧМ.