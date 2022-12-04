Чемпионат мира04 декабря 2022, 10:08 |
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Месси догнал Роналду по голам на топ-турнирах сборных
Борьба звезд продолжается
04 декабря 2022, 10:08 |
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Нападающий Лионель Месси забил 22-й гол за сборную Аргентины на больших турнирах. 35-летний футболист поразил ворота Австралии (2:1).
Всего у Месси 9 мячей на чемпионатах мира и 13 на Кубке Америки.
Лионель по количеству голов на основных международных соревнованиях сравнялся с форвардом сборной Португалии Криштианом Роналдом. У 37-летнего игрока 14 голов на Евро и 8 на ЧМ.
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