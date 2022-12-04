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04 декабря 2022, 09:30 |
258
0

Игрок сборной Косова U-17 умер на поле во время товарищеского матча

Эрион Кайтази скончался в результате остановки сердца

04 декабря 2022, 09:30 |
258
0
Игрок сборной Косова U-17 умер на поле во время товарищеского матча
Kosovan Football

Игрок сборной Косова U-17 и клуба «Трепча'89» Эрион Кайтази скончался на поле во время футбольного матча. Смерть игрока наступила в результате остановки сердца во время товарищеской встречи против футбольного клуба A&N в Призрене.

Отметим, что Эриону Кайтази только в прошлом месяце исполнилось 17 лет, он играл на позиции полузащитника.

В составе сборной Косова U-17 юный футболист провел восемь матчей.

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