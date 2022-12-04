Игрок сборной Косова U-17 умер на поле во время товарищеского матча

Игрок сборной Косова U-17 и клуба «Трепча'89» Эрион Кайтази скончался на поле во время футбольного матча. Смерть игрока наступила в результате остановки сердца во время товарищеской встречи против футбольного клуба A&N в Призрене.

Отметим, что Эриону Кайтази только в прошлом месяце исполнилось 17 лет, он играл на позиции полузащитника.

В составе сборной Косова U-17 юный футболист провел восемь матчей.