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Чемпионат мира
04 декабря 2022, 07:30 | Обновлено 04 декабря 2022, 07:35
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0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 декабря

Важные события во всех видах спорта

04 декабря 2022, 07:30 | Обновлено 04 декабря 2022, 07:35
160
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 декабря
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В воскресенье, 4 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.

ФУТБОЛ

13:00 Альмерия – Хартс

1.66 – 3.84 – 4.38

17:00 Франция – Польша

1.35 – 5.30 – 10.00

21:00 Англия – Сенегал

1.56 – 4.04 – 7.30

БАСКЕТБОЛ

22:30 Нью-Орлеан Пеликанс – Денвер Наггетс

1.95 – 1.95

23:00 Сан-Антонио Сперс – Финикс Санс

5.05 – 1.21

01:00 Сакраменто – Чикаго Буллз

1.70 – 2.29

01:00 Бруклин Нетс – Бостон Селтикс

2.32 – 1.68

ХОККЕЙ

22:00 Виннипег – Анахайм

1.72 – 5.00 – 4.08

22:00 Даллас – Миннесота

2.18 – 4.52 – 2.90

СНУКЕР

15:00 Джо О'Коннор – Гэри Уилсон

2.09 – 1.73

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Источник Sport.ua
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