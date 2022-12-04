Чемпионат мира04 декабря 2022, 07:30 | Обновлено 04 декабря 2022, 07:35
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 декабря
Важные события во всех видах спорта
04 декабря 2022, 07:30 | Обновлено 04 декабря 2022, 07:35
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В воскресенье, 4 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.
ФУТБОЛ
13:00 Альмерия – Хартс
17:00 Франция – Польша
21:00 Англия – Сенегал
БАСКЕТБОЛ
22:30 Нью-Орлеан Пеликанс – Денвер Наггетс
23:00 Сан-Антонио Сперс – Финикс Санс
01:00 Сакраменто – Чикаго Буллз
01:00 Бруклин Нетс – Бостон Селтикс
ХОККЕЙ
22:00 Виннипег – Анахайм
22:00 Даллас – Миннесота
СНУКЕР
15:00 Джо О'Коннор – Гэри Уилсон
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