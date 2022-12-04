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Чемпионат мира
04 декабря 2022, 06:20 |
37
0

Англия – Сенегал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 4 декабря матч 1/8 финала ЧМ-2022 в Катаре

04 декабря 2022, 06:20 |
37
0
Англия – Сенегал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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В воскресенье, 5 декабря, состоится матч 1/8 финала ЧМ-2022 по футболу между сборными Сенегала и Англии.

Игра пройдет на стадионе «Аль-Байт» в городе Эль-Хаур (Катар). Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

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Кто может сыграть за сборную Англии

Вратари: Джордан Пикфорд («Эвертон»), Ник Поуп («Ньюкасл»), Аарон Рамсдейл («Арсенал»).

Защитники: Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Конор Коуди («Эвертон»), Эрик Дайер («Тоттенхэм»), Гарри Магуайр («Манчестер Юнайтед»), Люк Шоу («Манчестер Юнайтед»), Джон Стоунз (« Манчестер Сити»), Киран Триппьер («Ньюкасл»), Кайл Уокер («Манчестер Сити»).

Полузащитники: Деклан Райс («Вест Хэм»), Кэлвин Филлипс («Манчестер Сити»), Мейсон Маунт («Челси»), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Конор Галлахер («Челси»), Джуд Беллингем («Боруссия Дортмунд»), Джеймс Мэддисон («Лестер»).

Нападающие: Фил Фоден («Манчестер Сити»), Джек Грилиш («Манчестер Сити»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Маркус Решфорд («Манчестер Юнайтед»), Букайо Сака («Арсенал»), Рахим Стерлинг («Челси»), Каллум Уилсон («Ньюкасл»).

Кто может сыграть за сборную Сенегала

Вратари: Эдуар Менди («Челси»), Альфред Гомис («Ренн»), Сени Дьенг (КПР).

Защитники: Калиду Кулибали («Челси»), Абду Диалло (ПСЖ), Юссуф Сабали («Бетис»), Фоде Балло Туре («Милан»), Папе Абу Сиссе («Олимпиакос»), Исмаил Якобс («Монако»), Формос Менди («Булонь»).

Полузащитники: Шейху Куяте («Ноттингем Форест»), Нампали Менди («Лестер»), Крепин Диатта («Брюгге»), Пап Гeйе («Марсель»), Пап Матар Сарр («Тоттенхэм»), Пате Сисс («Райо Вальекано»), Мустафа Нам («Пафос»), Лум Ндиайе («Алавес»).

Нападающие: Садио Мане («Бавария»), Исмаила Сарр («Уотфорд»), Булайе Диа («Вильярреал»), Николас Джексон («Вильярреал»), Бамба Дьенг («Марсель»), Фамара Дьеду («Аланьяспор»), Илиман Ндиайе («Шеффилд»).

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Источник Sport.ua
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