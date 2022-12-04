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Чемпионат мира
04 декабря 2022, 05:10 | Обновлено 04 декабря 2022, 05:34
155
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Англия – Сенегал

Поединок состоится в воскресенье, 4 декабря

04 декабря 2022, 05:10 | Обновлено 04 декабря 2022, 05:34
155
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Англия – Сенегал
Twitter

В воскресенье, 5 декабря, состоится матч 1/8 финала ЧМ-2022 по футболу между сборными Сенегала и Англии.

Игра пройдет на стадионе «Аль-Байт» в городе Эль-Хаур (Катар). Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В Украине поединок будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.

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Источник Sport.ua
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