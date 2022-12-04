В воскресенье, 5 декабря, состоится матч 1/8 финала ЧМ-2022 по футболу между сборными Сенегала и Англии.

Игра пройдет на стадионе «Аль-Байт» в городе Эль-Хаур (Катар). Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В Украине поединок будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.