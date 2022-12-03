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Чемпионат мира
03 декабря 2022, 22:39 | Обновлено 03 декабря 2022, 23:00
748
0

ВИДЕО. Рикошет. Австралия сократила разницу в счете в матче с Аргентиной

Крейгу Гудвину немного повезло, а Энцо Фернандесу – нет

03 декабря 2022, 22:39 | Обновлено 03 декабря 2022, 23:00
748
0
ВИДЕО. Рикошет. Австралия сократила разницу в счете в матче с Аргентиной
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 3 декабря, проходит матч 1/8 финала чемпионата мира 2022, в котором играют сборные Аргентины и Австралии.

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На 77-й минуте нападающий «Аделаиды Юнайтед» Крейг Гудвин благодаря рикошету сократил отставание в счетет своей команды.

Отметим, что чуть позже гол переписали на автогол Энцо Фернандеса.

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Источник Sport.ua
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