ВИДЕО. Рикошет. Австралия сократила разницу в счете в матче с Аргентиной

В субботу, 3 декабря, проходит матч 1/8 финала чемпионата мира 2022, в котором играют сборные Аргентины и Австралии.

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На 77-й минуте нападающий «Аделаиды Юнайтед» Крейг Гудвин благодаря рикошету сократил отставание в счетет своей команды.

Отметим, что чуть позже гол переписали на автогол Энцо Фернандеса.