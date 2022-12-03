Чемпионат мира03 декабря 2022, 22:27 | Обновлено 03 декабря 2022, 22:34
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ВИДЕО. Хулиан Альварес удвоил счет в матче Аргентина – Австралия
Нападающий «Манчестер Сити» забил первый гол на ЧМ-2022
03 декабря 2022, 22:27 | Обновлено 03 декабря 2022, 22:34
633
0
В субботу, 3 декабря, проходит матч 1/8 финала чемпионата мира 2022, в котором играют сборные Аргентины и Австралии.
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На 57-й минуте счет удвоил нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес обокрал вратаря соперников, который почему-то решил помотаться в собственной штрафной площади.
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