ВИДЕО. Хулиан Альварес удвоил счет в матче Аргентина – Австралия

В субботу, 3 декабря, проходит матч 1/8 финала чемпионата мира 2022, в котором играют сборные Аргентины и Австралии.

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На 57-й минуте счет удвоил нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес обокрал вратаря соперников, который почему-то решил помотаться в собственной штрафной площади.