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  4. Юрий ВЕРНИДУБ: «Кривбасс - команда Зеленского? Пусть говорят»
Украина. Премьер лига
03 декабря 2022, 20:30 |
943
3

Юрий ВЕРНИДУБ: «Кривбасс - команда Зеленского? Пусть говорят»

Тренер не уверен, что у президента есть время на футбол

03 декабря 2022, 20:30 |
943
3
Юрий ВЕРНИДУБ: «Кривбасс - команда Зеленского? Пусть говорят»
ФК Кривбасс

Наставник «Кривбасса» Юрий Вернидуб, который после начала полномасштабного вторжения россии пошел служить в ВСУ, рассказал о том, как вернулся к тренерской работе и том, что команду считают «президентской», так как Владимир Зеленский родом из Кривого Рога.

«Не рассчитывал, что вернусь к работе тренером. В то время я служил в ВСУ. Но президент «Кривбасса» Константин Караманиц предложил принять команду. Он очень помог нам, нашему боевому подразделению, помог так, как никто другой. Только он. У меня были друзья, небедные люди, но они куда-то сразу подевались. Да, я сейчас работаю в футболе, но каждый день думаю о своих собратьях, помогаю как могу.

Надо пережить это. Уверен полностью, что победа будет за нами. Понимаю, с кем мы воюем. Это больные люди, у которых нет мозгов. А то, что «Кривбасс» – команда президента… Все так говорят. Пусть говорят, дай Бог. Пусть так думают. А мы просто будем выполнять свою работу и радовать того же президента Украины.

Честно говоря, я не знаю, интересуется ли он нашими результатами. Думаю, он переживает за «Кривбасс». Хочется, чтобы он в этот нелегкий час, а работы у него очень много, в душе чему-то порадовался и имел какие-то минуты, чтобы отвлечься», — сказал Вернидуб.

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Кривбасс Кривой Рог Владимир Зеленский Юрий Вернидуб российско-украинская война
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Источник ФК Кривбасс
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Dar Veter
Dream-басс чемпион.
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vruthiy-112
Давай Юра,  давай.!!!
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