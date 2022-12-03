Месси на поле. Составы на матч ЧМ-2022 Аргентина - Австралия
Сегодня определится второй четвертьфиналист
В 21:00 начнется второй матч 1/8 финала чемпионата мира между сборными Аргентины и Австралии. В первой встрече игрового дня Нидерланды обыграли США и ждут своего соперника по четвертьфиналу.
Аргентина: Мартинес, Молина, Ромеро, Отаменди, Акунья, Де Пол, Макалистер, Фернандес, Папу Гомес, Месси, Альварес
Австралия: Райан, Дегенек, Роулес, Соттар, Бехич, Ирвин, Муй, Лееки, Макгри, Баккус, Дюк
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча
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