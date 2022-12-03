Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Месси на поле. Составы на матч ЧМ-2022 Аргентина - Австралия
Чемпионат мира
03 декабря 2022, 19:59 | Обновлено 03 декабря 2022, 20:06
245
0

Месси на поле. Составы на матч ЧМ-2022 Аргентина - Австралия

Сегодня определится второй четвертьфиналист

03 декабря 2022, 19:59 | Обновлено 03 декабря 2022, 20:06
245
0
Месси на поле. Составы на матч ЧМ-2022 Аргентина - Австралия
twitter.com/Argentina

В 21:00 начнется второй матч 1/8 финала чемпионата мира между сборными Аргентины и Австралии. В первой встрече игрового дня Нидерланды обыграли США и ждут своего соперника по четвертьфиналу.

Аргентина: Мартинес, Молина, Ромеро, Отаменди, Акунья, Де Пол, Макалистер, Фернандес, Папу Гомес, Месси, Альварес

Австралия: Райан, Дегенек, Роулес, Соттар, Бехич, Ирвин, Муй, Лееки, Макгри, Баккус, Дюк

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча

LIVE-трансляція матчів чемпіонату світу на Parimatch Ukraine!

По теме:
Тите в матчах групового турнира задействовал почти всех игроков
Хавьер ДЗАНЕТТИ: «Лукаку преодолел затяжную травму, чтобы сыграть на ЧМ»
Дани Алвес стал самым старшим бразильцем, выступавшим на мундиалях
сборная Аргентины по футболу сборная Австралии по футболу ЧМ-2022 по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Нидерланды – США – 3:1. Видео голов и обзор матча
Футбол | 03 декабря 2022, 19:32 0
Нидерланды – США – 3:1. Видео голов и обзор матча
Нидерланды – США – 3:1. Видео голов и обзор матча

Обзор матча 1/8 финала ЧМ-2022

ФОТО. Эмоции взяли верх. Игрок сборной Уругвая ударил директора ФИФА
Футбол | 03 декабря 2022, 05:45 9
ФОТО. Эмоции взяли верх. Игрок сборной Уругвая ударил директора ФИФА
ФОТО. Эмоции взяли верх. Игрок сборной Уругвая ударил директора ФИФА

Хосе Мария Хименес еще и оскорбил организаторов ЧМ-2022 по футболу

Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлон | 03.12.2022, 08:00
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Mирон МАРКЕВИЧ: «Украина не была бы чужой на празднике футбола в Катаре»
Футбол | 03.12.2022, 17:45
Mирон МАРКЕВИЧ: «Украина не была бы чужой на празднике футбола в Катаре»
Mирон МАРКЕВИЧ: «Украина не была бы чужой на празднике футбола в Катаре»
По 3 гола. Пять ударных форвардов лидируют в списке бомбардиров на ЧМ
Футбол | 03.12.2022, 08:10
По 3 гола. Пять ударных форвардов лидируют в списке бомбардиров на ЧМ
По 3 гола. Пять ударных форвардов лидируют в списке бомбардиров на ЧМ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, для чего лукашенко заговорил об угрозе для беларуси от НАТО
Стало известно, для чего лукашенко заговорил об угрозе для беларуси от НАТО
02.12.2022, 08:58
Война
В ярости. Кавани после вылета с ЧМ разбил экран ВАР
В ярости. Кавани после вылета с ЧМ разбил экран ВАР
02.12.2022, 22:19 3
Футбол
«Массированный ракетный удар». ВСУ предупредили о планах врага
«Массированный ракетный удар». ВСУ предупредили о планах врага
02.12.2022, 13:11
Война
ФИФА объяснила, почему был засчитан второй гол Японии в ворота Испании
ФИФА объяснила, почему был засчитан второй гол Японии в ворота Испании
02.12.2022, 18:36 5
Футбол
Турнирные таблицы ЧМ-2022. Осталось две вакансии в плей-офф
Турнирные таблицы ЧМ-2022. Осталось две вакансии в плей-офф
01.12.2022, 23:59
Футбол
Украина повторила антирекорд в женской эстафете на Кубке мира
Украина повторила антирекорд в женской эстафете на Кубке мира
01.12.2022, 17:30 5
Биатлон
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
03.12.2022, 10:00 2
Футбол
Офис президента назвал потери украинской армии в войне
Офис президента назвал потери украинской армии в войне
01.12.2022, 20:49 3
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности