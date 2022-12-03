Месси на поле. Составы на матч ЧМ-2022 Аргентина - Австралия

В 21:00 начнется второй матч 1/8 финала чемпионата мира между сборными Аргентины и Австралии. В первой встрече игрового дня Нидерланды обыграли США и ждут своего соперника по четвертьфиналу.

Аргентина: Мартинес, Молина, Ромеро, Отаменди, Акунья, Де Пол, Макалистер, Фернандес, Папу Гомес, Месси, Альварес

Австралия: Райан, Дегенек, Роулес, Соттар, Бехич, Ирвин, Муй, Лееки, Макгри, Баккус, Дюк

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча

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