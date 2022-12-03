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  4. Аркадиуш МИЛИК: «Нам нужен скутер, чтобы догнать Мбаппе»
Чемпионат мира
03 декабря 2022, 18:25 |
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Аркадиуш МИЛИК: «Нам нужен скутер, чтобы догнать Мбаппе»

Форвард сборной Польши – о матче против Франции

03 декабря 2022, 18:25 |
110
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Аркадиуш МИЛИК: «Нам нужен скутер, чтобы догнать Мбаппе»
Getty Images/Global Images Ukraine. Аркадиуш Милик

Форвард сборной Польши Аркадиуш Милик поделился ожиданиями от матча 1/8 финала ЧМ-2022 против Франции:

«Нужно быть очень быстрыми. Нам нужен скутер, чтобы догнать Килиана. Очень сложно играть против него индивидуально, это один из самых лучших футболистов мира. Нам придется реагировать всей командой, находить коллективные решения для этой задачи».

Матч Франция – Польша состоится в воскресенье, 4 декабря. Начало – в 17:00 по Киеву.

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Источник L'Equipe
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