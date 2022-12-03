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  4. ВИДЕО. Блинд забил второй гол Нидерландов в ворота США
Чемпионат мира
03 декабря 2022, 18:02 |
775
0

ВИДЕО. Блинд забил второй гол Нидерландов в ворота США

Вторая голевая на счету Дюмфриса

03 декабря 2022, 18:02 |
775
0
ВИДЕО. Блинд забил второй гол Нидерландов в ворота США
Getty Images/Global Images Ukraine

На первой компенсированной к первому тайму минуте сборная Нидерландов забила второй гол в ворота США в матче 1/8 финала ЧМ-2022.

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Голом отличился Дэйли Блинд, второй ассист на свой счет записал Дензел Дюмфрис:

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Источник Sport.ua
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