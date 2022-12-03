Чемпионат мира03 декабря 2022, 18:02 |
775
0
ВИДЕО. Блинд забил второй гол Нидерландов в ворота США
Вторая голевая на счету Дюмфриса
03 декабря 2022, 18:02 |
775
0
На первой компенсированной к первому тайму минуте сборная Нидерландов забила второй гол в ворота США в матче 1/8 финала ЧМ-2022.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Голом отличился Дэйли Блинд, второй ассист на свой счет записал Дензел Дюмфрис:
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 02 декабря 2022, 23:50 1
Смотрите видеообзор матча 3-го тура ЧМ-2022 по футболу
Футбол | 02 декабря 2022, 23:02 18
Матчи стадии 1/8 финала начнутся уже в субботу, 3 декабря
Биатлон | 03.12.2022, 08:00
Футбол | 03.12.2022, 13:30
Футбол | 03.12.2022, 10:57
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
03.12.2022, 05:45 9
01.12.2022, 23:59
01.12.2022, 18:56 35
01.12.2022, 20:49 3
01.12.2022, 22:11
02.12.2022, 15:25 13
01.12.2022, 19:54 4
Война