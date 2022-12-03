Mирон МАРКЕВИЧ: «Украина не была бы чужой на празднике футбола в Катаре»

Заслуженный тренер Украины Mирон Маркевич поделился впечатлениями от событий на ЧМ-2022.

— Прежде всего, я очень доволен, что в раунд плей-офф вышли японцы и корейцы, когда каждый исполнитель четко знал свой маневр, можно только позавидовать. Не случайно, что руководитель испанцев Луис Энрике после поражения от японцев сказал, что в случае необходимости соперник не ограничился лишь двумя забитыми мячами. Настолько настроенными были японцы на победу! Остается напомнить, что в похожем стиле они заставили капитулировать и немцев и кто после этого решится назвать их взлет случайным...

— Выступление каких сборных вы еще выделили?

— Мне очень импонировал футбол, что продемонстрировали американцы и канадцы. В этих сборных задействованы преимущественно молодые футболисты и если они и дальше будут так стремительно прогрессировать, то будут среди главных претендентов на победу уже в следующем мировом форуме, который пройдет как раз в этих странах и Мексике в 2026 году. Именно сборные США и Канады, несмотря на то, что последние уже покинули Катар, я бы назвал открытием отчетного турнира.

— Была ли какая-то сборная, которая откровенно разочаровала?

— Да, футболисты Уэльса и очень досадно, что именно на них споткнулись в поединке плей-офф украинцы. Жаль, потому что убежден, что подопечные Александра Петракова не были бы чужими на празднике футбола в Катаре. Более того, как по мне, именно нынешняя сборная, в которой немало молодых, талантливых исполнителей, самая сильная за годы независимой Украины.