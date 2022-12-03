Дидье ДЕШАМ: «Мы не будем заострять внимание на Левандовски»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам отметил игру капитана национальной команды Польши Роберта Левандовски.

«Такого игрока нужно ограничить в движении на поле. Он очень хорошо использует свое тело. Он использует малейший шанс, но мы не собираемся заострять на нем внимание», - сказал Дешам.

Напомним, сборные Франции и Польши сыграют между собой в матче 1/8 финала чемпионата мира. Поединок состоится в воскресенье, 4 декабря.