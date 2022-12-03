Чемпионат мира03 декабря 2022, 13:50 |
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Дидье ДЕШАМ: «Мы не будем заострять внимание на Левандовски»
Наставник сборной Франции – о предстоящем матче против Польши
03 декабря 2022, 13:50 |
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам отметил игру капитана национальной команды Польши Роберта Левандовски.
«Такого игрока нужно ограничить в движении на поле. Он очень хорошо использует свое тело. Он использует малейший шанс, но мы не собираемся заострять на нем внимание», - сказал Дешам.
Напомним, сборные Франции и Польши сыграют между собой в матче 1/8 финала чемпионата мира. Поединок состоится в воскресенье, 4 декабря.
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