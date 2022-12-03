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Другие новости
03 декабря 2022, 12:25 | Обновлено 03 декабря 2022, 13:19
1138
0

ВИДЕО. Инфантино и КНДР, Шевченко в УАФ, ставим на Аргентину

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

03 декабря 2022, 12:25 | Обновлено 03 декабря 2022, 13:19
1138
0
ВИДЕО. Инфантино и КНДР, Шевченко в УАФ, ставим на Аргентину
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Инфантино заявил, что Северная Корея может принять ЧМ
2. Кандидатуру Андрея Шевченко официально выдвинули на пост президента УАФ
3. Роналду может получить безумное предложение
4. Прогноз на матч Аргентина – Австралия

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Источник Sport.ua
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