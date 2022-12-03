Другие новости03 декабря 2022, 12:25 | Обновлено 03 декабря 2022, 13:19
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ВИДЕО. Инфантино и КНДР, Шевченко в УАФ, ставим на Аргентину
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
03 декабря 2022, 12:25 | Обновлено 03 декабря 2022, 13:19
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1. Инфантино заявил, что Северная Корея может принять ЧМ
2. Кандидатуру Андрея Шевченко официально выдвинули на пост президента УАФ
3. Роналду может получить безумное предложение
4. Прогноз на матч Аргентина – Австралия
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