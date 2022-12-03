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Чемпионат мира
03 декабря 2022, 07:30 | Обновлено 03 декабря 2022, 07:45
57
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 декабря

Важные события во всех видах спорта

03 декабря 2022, 07:30 | Обновлено 03 декабря 2022, 07:45
57
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 декабря
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В субботу, 3 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.

ФУТБОЛ

14:30 Кристал Пэлас – Ботафого

1.86 – 3.62 – 3.96

17:00 Нидерланды – США

1.98 – 3.32 – 4.56

18:00 Фенербахче – Вильярреал

2.25 – 3.60 – 2.60

21:00 Аргентина – Австралия

1.22 – 6.75 – 16.0

БАСКЕТБОЛ

18:30 Прометей – ТТУ КК

1.01 – 13.50

БОКС

22:00 Денис Беринчик – Иван Менди

1.12 – 21.0 – 5.50

23:30 Тайсон Фьюри – Дерек Чисора

1.05 – 29.0 – 10.0

ВОЛЕЙБОЛ

20:00 Прометей (Ж) – Острава (Ж)

1.01 – 9.60

ГАНДБОЛ

20:00 Постдам – Мотор

1.31 – 11.00 – 4.28

ХОККЕЙ

21:00 Миннесота – Анахайм

1.60 – 5.25 – 4.72

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Источник Sport.ua
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