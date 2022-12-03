Чемпионат мира03 декабря 2022, 07:30 | Обновлено 03 декабря 2022, 07:45
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 декабря
Важные события во всех видах спорта
03 декабря 2022, 07:30 | Обновлено 03 декабря 2022, 07:45
57
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В субботу, 3 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.
ФУТБОЛ
14:30 Кристал Пэлас – Ботафого
17:00 Нидерланды – США
18:00 Фенербахче – Вильярреал
21:00 Аргентина – Австралия
БАСКЕТБОЛ
18:30 Прометей – ТТУ КК
БОКС
22:00 Денис Беринчик – Иван Менди
23:30 Тайсон Фьюри – Дерек Чисора
ВОЛЕЙБОЛ
20:00 Прометей (Ж) – Острава (Ж)
ГАНДБОЛ
20:00 Постдам – Мотор
ХОККЕЙ
21:00 Миннесота – Анахайм
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