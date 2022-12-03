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Чемпионат мира
03 декабря 2022, 05:30 |
163
0

Где смотреть онлайн матч чемпионатам мира Нидерланды – США

Поединок состоится в субботу, 3 декабря

03 декабря 2022, 05:30 |
163
0
Где смотреть онлайн матч чемпионатам мира Нидерланды – США
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В субботу, 3 декабря, состоится матч 1/8 финала чемпионата мира 2022, в котором сыграют сборные Нидерландов и США.

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Игра пройдет на международном стадионе имени принца Халифа в Дохе. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

В Украине поединок будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.

Кто может сыграть за сборную Нидерландов

Вратари: Джастин Бейлоу («Фейеноорд»), Андрис Нопперт («Херенвен»), Ремко Пасвер («Аякс»).

Защитники: Натан Аке («Манчестер Сити»), Джереми Фримпонг («Байер»), Дэйли Блинд («Аякс»), Юрриен Тимбер («Аякс»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Дензел Дюмфрис («Интер»), Маттейс де Лигт («Бавария»), Тирелл Маласия («Манчестер Юнайтед»), Стефан де Врей («Интер»).

Полузащитники: Стивен Бергейс («Аякс»), Дэви Классен («Аякс»), Кеннет Тейлор («Аякс»), Френки де Йонг («Барселона»), Тен Копмейнерс («Аталанта»), Мартен де Рон («Аталанта»), Ноа Ланг («Брюгге»), Хави Симонс (ПСВ).

Нападающие: Стивен Бергвейн, («Аякс»), Мемфис Депай («Барселона»), Коди Гакпо (ПСВ), Люк де Йонг (ПСВ), Винсент Янссен («Антверпен»), Ваут Вегхорст («Бешикташ»).

Кто может сыграть за сборную США

Вратари: Итан Хорват («Лутон Таун»), Шон Джонсон («Нью-Йорк Сити»), Мэтт Тернер («Арсенал»).

Защитники: Кэмерон Картер-Викерс («Селтик»), Сержиньо Дест («Милан»), Аарон Лонг («Нью-Йорк Ред»), Шак Мур («Нэшвилл»), Тим Рим («Фулхэм»), Антони Робинсон («Фулхэм»), Джо Скалли («Боруссия» Менхенгладбах), ДеАндре Йедлин («Интер Майами»), Уокер Циммерман («Нэшвилл»).

Полузащитники: Бренден Ааронсон («Лидс Юнайтед»), Келлин Акоста («Лос-Анджелес»), Тайлер Адамс («Лидс Юнайтед»), Лука де ла Торре («Сельта»), Уэстон Маккенни («Ювентус»), Юнус Муса («Валенсия»), Кристиан Ролдан («Сиэтл Саундерс»).

Нападающие: Хесус Феррейра («Даллас»), Джордан Моррис («Сиэтл Саундерс»), Кристиан Пулишич («Челси»), Джио Рейна («Боруссия Дортмунд»), Джош Сарджент («Норвич Сити»), Тим Веа («Лилль»), Хаджи Райт («Антальяспор»).

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Источник Sport.ua
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