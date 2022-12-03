Топ-7 открытий группового этапа ЧМ-2022

Любой чемпионат мира выдает на-гора яркие сенсации. Катарский Мундиаль не стал исключением из правила. Уже на групповом этапе были зафиксированы сразу несколько громких неожиданных результатов, авторами которых становились «темные лошадки». Также вышли на «первые полосы» и те, кого в силу разных причин там увидеть не ожидали.

Мы собрали для вас все «сливки» группового этапа в одном месте.

Грэм АРНОЛЬД (Австралия)

Getty Images/Global Images Ukraine. Грэм Арнольд

Главная сенсация нынешнего чемпионата мира. Первый и доселе последний раз австралийцы пробивались в плей-офф мировых футбольных форумов в 2006 году, когда командой руководил знаменитый голландец Гус Хиддинк. Теперь австралийской сборной руководит бывший ассистент Хиддинка – Грэм Арнольд. Этот специалист уже возглавлял сборную «Зеленого континента» – сразу после ухода Хиддинка. Но тогда не сложилось: пришлось быстро уйти в отставку.

Но в 2018-м Арнольд снова стал у руля своей национальной сборной и вывел ее на ЧМ-2022. Старт явно не задался: разгромно уступили сборной Франции (1:4). Зато в следующих матчах австралийцы добыли две сухие победы 1:0 (над Тунисом и Данией) и, набрав шесть очков, вышли в 1/8 финала.

Арнольд уже превзошел достижение Хиддинка 2006-го: тогда австралийцы набрали четыре очка в группе. А может и вовсе стать легендой, если его парни пробьются в четвертьфинал.

Валид РЕГРАГИ (Марокко)

Getty Images/Global Images Ukraine. Валид Реграги

Знаменитый боснийский тренер Вахид Халилходжич по-своему уникален. Он в ранге главного тренера выводил сразу четыре национальных сборных на чемпионаты мира. Но три из этих национальных команд увольняли его аккурат накануне Мундиалей.

Последним местом работы 69-летнего Халилходжича была сборная Марокко, с которой он благополучно добыл путевку в Катар. Но за два с «копейками» месяца до начала чемпионата мира федерация футбола Марокко разорвала контракт с Вахидом: из-за разногласий.

Наставником сборной Марокко в аварийном режиме был назначен местный специалист – Валид Реграги. Ничего особенного от 47-летнего специалиста на его Родине не ожидали. Главное – «выступить достойно». Но выступления сборной Марокко в Катаре превзошли все самые смелые ожидания.

Мало того, что «атласские львы» не проиграли ни одного поединка в группе, так они смогли победить одного из главных фаворитов турнира – бельгийцев. Не проиграли они и действующим вице-чемпионам мира – хорватам.

А победа над Канадой в сумме обеспечила им первое место в группе. И выход в плей-офф ЧМ. Второй в истории сборной Марокко. Первый и пока единственный был в далеком 1986 году.

Войцех ЩЕНСНЫ (Польша)

Сборная Польши впервые за 36 лет вышла в плей-офф чемпионатов мира. Главный творец этого успеха – даже не Роберт Левандовски, единственная надежда «кадры» в атаке, а голкипер команды Щенсны. Войцех за три матча сумел потащить два пенальти – от аравийца Аль-Давсари и аргентинца Месси.

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Кроме того, на счету кипера «орлов» – сразу девять сейвов в матче против Аргентины. Именно кураж Щенсны в «рамке» позволили его команде проиграть с «нужным» счетом, не пропустить больше двух мячей и в итоге пробиться в 1/8 финала. А вообще на счету Войцеха – уже 18 сейвов на нынешнем Мундиале.

Сборная СЕНЕГАЛА

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Накануне старта Мундиаля сборная Сенегала лишилась своей главной звезды: из-за травмы и операции в Катар не поехал Садио Мане. Чемпионы Африки до последнего надеялись на восстановление форварда «Баварии», до последнего держали ему место, но увы, не сложилось.

Тем не менее, «Львы Теранги» успешно преодолели групповой этап и вышли в 1/8 финала. В решающем поединке они победили сборную Эквадора – 2:1. А роль лидера вместо отсутствующего Мане «примерял» на себя защитник Кулибали, точный удар которого во втором тайме против эквадорцев и вывел Сенегал в плей-офф.

Этот триумф стал вторым в истории сборной: первый раз в плей-офф ЧМ сенегальцы выходили в 2002-м, когда капитаном команды был ее нынешний наставник – Алиу Сиссе.

Кристиан ПУЛИШИЧ (США)

Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Пулишич забивает Ирану

Сборная США на групповом этапе забила два мяча. И оба при непосредственном участии лидера команды Пулишича. В первом туре Кристиан ассистировал Веа, который забивал в ворота Уэльса. А в решающем поединке, против сборной Ирана, Пулишич отличился сам, замкнув передачу Деста.

Победа над Ираном далась Пулишичу непросто: ценой травмы (у него был серьезный ушиб, из-за которого пришлось делать вынужденную замену). Однако футболист обещает быть в строю к матчу плей-офф против Нидерландов.

Коди ГАКПО (Нидерланды)

Getty Images/Global Images Ukraine. Коди Гакпо

Чемпионат мира – это, кроме всего прочего, и огромная ярмарка талантов. Полузащитник сборной Нидерландов Гакпо очень высоко котировался по меркам тамошнего чемпионата: в нынешнем сезоне на счету футболиста ПСВ 13 забитых мячей и 17 результативных передач в 24 поединках. Тем не менее, интерес со стороны зарубежных топ-клубов к вингеру команды из Эйндховена был невелик.

Но после того, как Коди «зажег» на групповом этапе ЧМ-2022, забив за свою национальную сборную три гола, его сразу же ангажировал «Манчестер Юнайтед». Поговаривают, что манкунианцы достигли соглашения с Гакпо о скором трансфере. Сумма сделки составит 60 миллионов евро.

Сборная ЯПОНИИ

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Занять первое место в группе с «живыми» Испанией и Германией – дело практически нереальное. Но порой фантастика оказывается живучей любой реальности. Сборная Японии сотворила настоящую сенсацию, победив Бундестим в первом туре. Тогда тот результат списали на недооценку немцев. Далее «самураи» не смогли закрепить успех, проиграв костариканцам, и скептики ухмыльнулись относительно перспектив Японии: «ну мы же говорили, что случайно».

Но после победы японцев над Испанией многочисленная армия скептиков посрамлена. Вполне возможно, что испанцы в такой вот «нетрадиционный» способ «подложили свинью» своим заклятым немецким друзьям, однако главного тезиса это не меняет: Япония блестяще себя проявила на групповом этапе и заслуженно заняла первое место в очень сложной группе.