Известный боец UFC заявил, что хочет побить хавбека Манчестер Сити
Пэдди Пимблетт хочет вызвать Бернарду Силву в октагон
Известный боец UFC в легком весе Пэдди Пимблетт заявил, что хочет вызвать Бернарду Силву в октагон.
Пэдди Пимблетт является фанатом «Ливерпуля», и, как и остальные болельщики мерсисайдцев, явно не любит Бернарду:
«Я не знаю никого, кому бы нравился Бернарду Силва. Он невероятный футболист. Он по-настоящему крутой. Но он ужасный негодяй. Он кусок дерьма. Я бы побил его в октагоне», – сказал боец в интервью Mola.
Силва не раз называл болельщиков мерсисайдцев «тупыми», часто критикуя их в соцсетях.
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