Известный боец UFC заявил, что хочет побить хавбека Манчестер Сити

Известный боец UFC в легком весе Пэдди Пимблетт заявил, что хочет вызвать Бернарду Силву в октагон.

Пэдди Пимблетт является фанатом «Ливерпуля», и, как и остальные болельщики мерсисайдцев, явно не любит Бернарду:

«Я не знаю никого, кому бы нравился Бернарду Силва. Он невероятный футболист. Он по-настоящему крутой. Но он ужасный негодяй. Он кусок дерьма. Я бы побил его в октагоне», – сказал боец в интервью Mola.

Силва не раз называл болельщиков мерсисайдцев «тупыми», часто критикуя их в соцсетях.