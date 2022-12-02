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Англия
02 декабря 2022, 20:48 |
538
0

Известный боец UFC заявил, что хочет побить хавбека Манчестер Сити

Пэдди Пимблетт хочет вызвать Бернарду Силву в октагон

02 декабря 2022, 20:48 |
538
0
Известный боец UFC заявил, что хочет побить хавбека Манчестер Сити
Instagram. Пэдди Пимблетт

Известный боец UFC в легком весе Пэдди Пимблетт заявил, что хочет вызвать Бернарду Силву в октагон.

Пэдди Пимблетт является фанатом «Ливерпуля», и, как и остальные болельщики мерсисайдцев, явно не любит Бернарду:

«Я не знаю никого, кому бы нравился Бернарду Силва. Он невероятный футболист. Он по-настоящему крутой. Но он ужасный негодяй. Он кусок дерьма. Я бы побил его в октагоне», – сказал боец в интервью Mola.

Силва не раз называл болельщиков мерсисайдцев «тупыми», часто критикуя их в соцсетях.

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Пэдди Пимблетт UFC Бернарду Силва Манчестер Сити Ливерпуль
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Источник Sport.ua
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