Лионель СКАЛОНИ: «Не удивлен, что Австралия вышла в следующий этап»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился ожиданиями от матча 1/8 финала ЧМ-2022 против Австралии (3 декабря)

«Австралия – хорошая команда. Это футбол, мы должны отвергнуть теоретический фаворитизм и играть. Подход будет аналогичным предварительным матчам, с некоторыми нюансами. Нам нужно адаптироваться, в обороне мы иногда меняемся. Австралия имеет свои особенности в атаке.

У нас есть представление о том, как мы будем играть, но на сегодняшней тренировке еще оценим состояние игроков. Я не удивлен, что Австралия вышла в следующий этап, она выглядела очень хорошо. Это сборная с историей чемпионатов мира».

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