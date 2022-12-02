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Чемпионат мира
02 декабря 2022, 20:38 | Обновлено 02 декабря 2022, 21:14
227
0

Лионель СКАЛОНИ: «Не удивлен, что Австралия вышла в следующий этап»

Тренер сборной Аргентины – о следующем сопернике команды

02 декабря 2022, 20:38 | Обновлено 02 декабря 2022, 21:14
227
0
Лионель СКАЛОНИ: «Не удивлен, что Австралия вышла в следующий этап»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Скалони

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился ожиданиями от матча 1/8 финала ЧМ-2022 против Австралии (3 декабря)

«Австралия – хорошая команда. Это футбол, мы должны отвергнуть теоретический фаворитизм и играть. Подход будет аналогичным предварительным матчам, с некоторыми нюансами. Нам нужно адаптироваться, в обороне мы иногда меняемся. Австралия имеет свои особенности в атаке.

У нас есть представление о том, как мы будем играть, но на сегодняшней тренировке еще оценим состояние игроков. Я не удивлен, что Австралия вышла в следующий этап, она выглядела очень хорошо. Это сборная с историей чемпионатов мира».

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