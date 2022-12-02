ВИДЕО. Гол для плей-офф. Корея в концовке встречи забила второй мяч

В пятницу, 2 декабря сборная Южной Кореи в третьем туре ЧМ-2022 сыграла с Португалией.

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На 90+2 минуте нападающий «Вулвергемптона» Хван Хи Чхан реализовал выход один на один с Диогу Коштой.

Этот гол не только приносит Южной Корее победу (2:1), но и выводит команду на второе место в турнирной таблице группы H.