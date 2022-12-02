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Чемпионат мира
02 декабря 2022, 18:56 | Обновлено 02 декабря 2022, 19:12
2270
3

ВИДЕО. Гол для плей-офф. Корея в концовке встречи забила второй мяч

Еще одна большая неожиданность на мундиале

02 декабря 2022, 18:56 | Обновлено 02 декабря 2022, 19:12
2270
3
ВИДЕО. Гол для плей-офф. Корея в концовке встречи забила второй мяч
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 2 декабря сборная Южной Кореи в третьем туре ЧМ-2022 сыграла с Португалией.

На 90+2 минуте нападающий «Вулвергемптона» Хван Хи Чхан реализовал выход один на один с Диогу Коштой.

Этот гол не только приносит Южной Корее победу (2:1), но и выводит команду на второе место в турнирной таблице группы H.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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roman75zpr
Поздравления Южной Кореи! Желаю им встретиться в финале с японцами
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+2
introvert
Так, корейський характер не поступається японському. Браво, азійські тигри!
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+1
introvert
Два геніальні паси виводять Південну Корею в плей-офф. Один від Сона, а другий від... Роналду))
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0
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