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Чемпионат мира
03 декабря 2022, 00:01 | Обновлено 03 декабря 2022, 01:54
41
0

Аргентина - Австралия. Смотреть онлайн LIVE трансляцию ЧМ-2022

Смотрите 3 декабря матч 1/8 финала ЧМ-2022 в Катаре

03 декабря 2022, 00:01 | Обновлено 03 декабря 2022, 01:54
41
0
Аргентина - Австралия. Смотреть онлайн LIVE трансляцию ЧМ-2022
twitter.com/argentina

В субботу, 3 декабря, состоится матч 1/8 финала чемпионата мира 2022, в котором сыграют сборные Аргентины и Австралии.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало встречи - в 21:00 по Киеву.

Аргентина - Австралия. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира

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Источник Sport.ua
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