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Чемпионат мира
03 декабря 2022, 00:02 | Обновлено 03 декабря 2022, 00:47
38
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Аргентина - Австралия

Матч 1/8 финала чемпионата мира

03 декабря 2022, 00:02 | Обновлено 03 декабря 2022, 00:47
38
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Аргентина - Австралия
twitter.com/argentina

В субботу, 3 декабря, состоится матч 1/8 финала чемпионата мира 2022, в котором сыграют сборные Аргентины и Австралии.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало встречи - в 21:00 по Киеву.

Аргентина - Австралия. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира

Игру можно посмотреть в прямом эфире на видеосервисе MEGOGO.

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Источник Sport.ua
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