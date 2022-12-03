В субботу, 3 декабря, состоится матч 1/8 финала чемпионата мира 2022, в котором сыграют сборные Аргентины и Австралии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало встречи - в 21:00 по Киеву.

Аргентина - Австралия. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира

Игру можно посмотреть в прямом эфире на видеосервисе MEGOGO.