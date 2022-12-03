Чемпионат мира03 декабря 2022, 00:02 | Обновлено 03 декабря 2022, 00:47
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Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Аргентина - Австралия
Матч 1/8 финала чемпионата мира
03 декабря 2022, 00:02 | Обновлено 03 декабря 2022, 00:47
38
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В субботу, 3 декабря, состоится матч 1/8 финала чемпионата мира 2022, в котором сыграют сборные Аргентины и Австралии.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало встречи - в 21:00 по Киеву.
Аргентина - Австралия. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира
Игру можно посмотреть в прямом эфире на видеосервисе MEGOGO.
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