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Чемпионат мира
02 декабря 2022, 17:36 | Обновлено 02 декабря 2022, 17:45
367
0

ВИДЕО. Один из Кимов сравнял счет в матче против Португалии

Ким Ен Гвон удачно сыграл в штрафной площади португальцев

02 декабря 2022, 17:36 | Обновлено 02 декабря 2022, 17:45
367
0
ВИДЕО. Один из Кимов сравнял счет в матче против Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 2 декабря сборная Южной Кореи в третьем туре ЧМ-2022 играет с Португалией.

На 27-й минуте защитник Ким Ен Гвон пришел на подачу углового и сравнял счет в матче.

Гол Кима

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Источник Sport.ua
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