Чемпионат мира02 декабря 2022, 17:36 | Обновлено 02 декабря 2022, 17:45
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ВИДЕО. Один из Кимов сравнял счет в матче против Португалии
Ким Ен Гвон удачно сыграл в штрафной площади португальцев
02 декабря 2022, 17:36 | Обновлено 02 декабря 2022, 17:45
367
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В пятницу, 2 декабря сборная Южной Кореи в третьем туре ЧМ-2022 играет с Португалией.
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На 27-й минуте защитник Ким Ен Гвон пришел на подачу углового и сравнял счет в матче.
Гол Кима
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