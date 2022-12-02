ВИДЕО. Один из Кимов сравнял счет в матче против Португалии

В пятницу, 2 декабря сборная Южной Кореи в третьем туре ЧМ-2022 играет с Португалией.

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На 27-й минуте защитник Ким Ен Гвон пришел на подачу углового и сравнял счет в матче.

Гол Кима