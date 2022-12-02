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Чемпионат мира
02 декабря 2022, 17:30 | Обновлено 02 декабря 2022, 17:59
426
0

ВИДЕО. Не забиваешь ты, забивают тебе. Уругвай вышел вперед в игре с Ганой

Джорджиан де Арраскаэта открыл счет на 26-й минуте матча

02 декабря 2022, 17:30 | Обновлено 02 декабря 2022, 17:59
426
0
ВИДЕО. Не забиваешь ты, забивают тебе. Уругвай вышел вперед в игре с Ганой
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 2 декабря, проходит матч 3-го тура ЧМ-2022 по футболу в группе H между сборными Ганы и Уругвая на стадионе «Аль-Вакра» в одноименном городе в Катаре.

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На 26-й минуте игры полузащитник Фламенго Джорджиан де Арраскаэта открыл счет в игре. Отметим, что на 21-й минуте футболист сборной Ганы не реализовал пенальти.

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Источник Sport.ua
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