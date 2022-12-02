ВИДЕО. Не забиваешь ты, забивают тебе. Уругвай вышел вперед в игре с Ганой

В пятницу, 2 декабря, проходит матч 3-го тура ЧМ-2022 по футболу в группе H между сборными Ганы и Уругвая на стадионе «Аль-Вакра» в одноименном городе в Катаре.

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На 26-й минуте игры полузащитник Фламенго Джорджиан де Арраскаэта открыл счет в игре. Отметим, что на 21-й минуте футболист сборной Ганы не реализовал пенальти.