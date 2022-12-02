ВИДЕО. Португалия быстро открыла счет в матче с Южной Кореей

В пятницу, 2 декабря сборная Южной Кореи в третьем туре ЧМ-2022 играет с Португалией.

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На пятой минуте встрече европейская сборная провела быструю атаку по правому флангу, с которого последовал прострел в штрафную площадь корейцев.

Нападающий «Браги» Рикарду Орта оказался в нужном месте и с нескольких метров расстрелял вратаря соперников.

Гол Орты