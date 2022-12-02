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Чемпионат мира
02 декабря 2022, 17:11 | Обновлено 02 декабря 2022, 17:43
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0

ВИДЕО. Португалия быстро открыла счет в матче с Южной Кореей

Рикарду Орта забил уже на пятой минуте

02 декабря 2022, 17:11 | Обновлено 02 декабря 2022, 17:43
850
0
ВИДЕО. Португалия быстро открыла счет в матче с Южной Кореей
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 2 декабря сборная Южной Кореи в третьем туре ЧМ-2022 играет с Португалией.

На пятой минуте встрече европейская сборная провела быструю атаку по правому флангу, с которого последовал прострел в штрафную площадь корейцев.

Нападающий «Браги» Рикарду Орта оказался в нужном месте и с нескольких метров расстрелял вратаря соперников.

Гол Орты

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Источник Sport.ua
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