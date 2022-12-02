Чемпионат мира02 декабря 2022, 17:11 | Обновлено 02 декабря 2022, 17:43
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ВИДЕО. Португалия быстро открыла счет в матче с Южной Кореей
Рикарду Орта забил уже на пятой минуте
02 декабря 2022, 17:11 | Обновлено 02 декабря 2022, 17:43
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В пятницу, 2 декабря сборная Южной Кореи в третьем туре ЧМ-2022 играет с Португалией.
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На пятой минуте встрече европейская сборная провела быструю атаку по правому флангу, с которого последовал прострел в штрафную площадь корейцев.
Нападающий «Браги» Рикарду Орта оказался в нужном месте и с нескольких метров расстрелял вратаря соперников.
Гол Орты
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