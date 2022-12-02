ФОТО. Зинченко принял участие в представлении ретро-коллекции Арсенала

Лондонский «Арсенал» представил ретро-коллекцию, включающую в себя университетские куртки, ветровки, худи, футболки, спортивные штаны и прочее.

В представлении принял участие украинский легионер «канониров» Александр Зинченко.

Отметим, что Зинченко перешел в «Арсенал» летом, но из-за череды травм успел сыграть лишь 11 поединков во всех турнирах. Пока что на его счету всего одна результативная передача и 772 минуте общего времени на поле в официальных матчах.