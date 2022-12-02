ФОТО. Зинченко принял участие в представлении ретро-коллекции Арсенала
Александр позировал с очень серьезным видом
Лондонский «Арсенал» представил ретро-коллекцию, включающую в себя университетские куртки, ветровки, худи, футболки, спортивные штаны и прочее.
В представлении принял участие украинский легионер «канониров» Александр Зинченко.
Отметим, что Зинченко перешел в «Арсенал» летом, но из-за череды травм успел сыграть лишь 11 поединков во всех турнирах. Пока что на его счету всего одна результативная передача и 772 минуте общего времени на поле в официальных матчах.
A new Arsenal retro collection? Just in time for Christmas? Of course.— Charles Watts (@charles_watts) December 2, 2022
Some cracking acting in here from the players 😂
You can buy it in a pop-up store on Air Street, Soho this weekend (Fri-Sun) and on Arsenal direct, obviously. pic.twitter.com/qtBiN61JTi
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