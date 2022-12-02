Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Зинченко принял участие в представлении ретро-коллекции Арсенала
Англия
02 декабря 2022, 16:30 | Обновлено 02 декабря 2022, 16:34
721
0

ФОТО. Зинченко принял участие в представлении ретро-коллекции Арсенала

Александр позировал с очень серьезным видом

02 декабря 2022, 16:30 | Обновлено 02 декабря 2022, 16:34
721
0
ФОТО. Зинченко принял участие в представлении ретро-коллекции Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Лондонский «Арсенал» представил ретро-коллекцию, включающую в себя университетские куртки, ветровки, худи, футболки, спортивные штаны и прочее.

В представлении принял участие украинский легионер «канониров» Александр Зинченко.

Отметим, что Зинченко перешел в «Арсенал» летом, но из-за череды травм успел сыграть лишь 11 поединков во всех турнирах. Пока что на его счету всего одна результативная передача и 772 минуте общего времени на поле в официальных матчах.

По теме:
ВИДЕО. Арсенал вместе с Зинченко вернулся к тренировкам
Экс-защитник Ливерпуля и Манчестер Сити возглавил клуб из Чемпионшипа
Кубок Англии. Эвертон Миколенко ждет встреча с МЮ, Ман Сити сыграет с Челси
Александр Зинченко Арсенал Лондон игровая форма
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Арсенал Лондон
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гана – Уругвай. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 02 декабря 2022, 17:00 0
Гана – Уругвай. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Гана – Уругвай. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 3-го тура ЧМ-2022 по футболу

Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлон | 02 декабря 2022, 08:00 0
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты

Sport.ua собрал все гонки сезона в одном месте

Офис президента назвал потери украинской армии в войне
Война | 01.12.2022, 20:49
Офис президента назвал потери украинской армии в войне
Офис президента назвал потери украинской армии в войне
Игроки Динамо отправились в отпуск. Клуб решает, где провести сборы
Футбол | 02.12.2022, 14:28
Игроки Динамо отправились в отпуск. Клуб решает, где провести сборы
Игроки Динамо отправились в отпуск. Клуб решает, где провести сборы
ФОТО. Миллиметры в судьбе Германии. Ушел ли мяч во время гола Японии?
Футбол | 02.12.2022, 03:43
ФОТО. Миллиметры в судьбе Германии. Ушел ли мяч во время гола Японии?
ФОТО. Миллиметры в судьбе Германии. Ушел ли мяч во время гола Японии?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Все готово. Скоро будет объявлена дата боя Ломаченко - Хейни
Все готово. Скоро будет объявлена дата боя Ломаченко - Хейни
01.12.2022, 22:11
Бокс
Боя за все титулы не будет. Фьюри нашел повод не драться с Усиком
Боя за все титулы не будет. Фьюри нашел повод не драться с Усиком
30.11.2022, 17:52 19
Бокс
Турнирные таблицы ЧМ-2022. Осталось две вакансии в плей-офф
Турнирные таблицы ЧМ-2022. Осталось две вакансии в плей-офф
02.12.2022, 01:50
Футбол
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
02.12.2022, 12:00 1
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Шансы Усика с Фьюри очень высоки»
Леннокс ЛЬЮИС: «Шансы Усика с Фьюри очень высоки»
01.12.2022, 15:00 4
Бокс
На кого попала Аргентина? Определены еще 2 пары 1/8 финала чемпионата мира
На кого попала Аргентина? Определены еще 2 пары 1/8 финала чемпионата мира
01.12.2022, 00:05 12
Футбол
ВИДЕО. Лукаку разнес скамейку запасных после вылета из ЧМ-2022
ВИДЕО. Лукаку разнес скамейку запасных после вылета из ЧМ-2022
01.12.2022, 19:54 4
Футбол
Усик пожертвовал крупную сумму на генераторы для украинских больниц
Усик пожертвовал крупную сумму на генераторы для украинских больниц
30.11.2022, 17:23 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности