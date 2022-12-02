Игроки Динамо отправились в отпуск. Клуб решает, где провести сборы

Официальный сайт «Динамо» сообщил о том, что футболисты киевской команды отправились в отпуск, который продлится до 12 января.

В настоящее время решается вопрос проведения тренировочных сборов в зимнее межсезонье.

Команда Мирчи Луческу завершила первую часть сезона УПЛ на третьей позиции с отставанием от лидера «Днепра-1» в 5 очков.

В еврокубках «Динамо» провалило группу Лиги Европы, финишировав на четвертом месте.