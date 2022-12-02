Украина. Премьер лига02 декабря 2022, 14:28 |
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Игроки Динамо отправились в отпуск. Клуб решает, где провести сборы
Команда отправилась отдыхать
02 декабря 2022, 14:28 |
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Официальный сайт «Динамо» сообщил о том, что футболисты киевской команды отправились в отпуск, который продлится до 12 января.
В настоящее время решается вопрос проведения тренировочных сборов в зимнее межсезонье.
Команда Мирчи Луческу завершила первую часть сезона УПЛ на третьей позиции с отставанием от лидера «Днепра-1» в 5 очков.
В еврокубках «Динамо» провалило группу Лиги Европы, финишировав на четвертом месте.
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