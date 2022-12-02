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  4. Игроки Динамо отправились в отпуск. Клуб решает, где провести сборы
Украина. Премьер лига
02 декабря 2022, 14:28 |
745
1

Игроки Динамо отправились в отпуск. Клуб решает, где провести сборы

Команда отправилась отдыхать

02 декабря 2022, 14:28 |
745
1
Игроки Динамо отправились в отпуск. Клуб решает, где провести сборы
ФК Динамо Киев

Официальный сайт «Динамо» сообщил о том, что футболисты киевской команды отправились в отпуск, который продлится до 12 января.

В настоящее время решается вопрос проведения тренировочных сборов в зимнее межсезонье.

Команда Мирчи Луческу завершила первую часть сезона УПЛ на третьей позиции с отставанием от лидера «Днепра-1» в 5 очков.

В еврокубках «Динамо» провалило группу Лиги Европы, финишировав на четвертом месте.

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Источник ФК Динамо Киев
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mikeUkraineTheBest
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