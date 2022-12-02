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  4. ВИДЕО. Год Алькараса. ATP определила пять лучших матчей сезона
ATP
02 декабря 2022, 14:15 |
186
0

ВИДЕО. Год Алькараса. ATP определила пять лучших матчей сезона

Не только на турнирах Grand Slam были сыграны эпичные поединки

02 декабря 2022, 14:15 |
186
0
ВИДЕО. Год Алькараса. ATP определила пять лучших матчей сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Ассоциация теннисистов профессионалов назвала пять лучших матчей на турнирах ATP в 2022 году. Сюда не вошли поединки, сыгранные на турнирах Grand Slam.

Топ-5 лучших матча на турнирах ATP

5. Miami Open / четвертьфинал / Карлос Алькарас – Миомир Кецманович – 6:7(5), 6:3, 7:6(5)

4. Rolex Paris Masters / полуфинал / Новак Джокович – Стефанос Циципас – 6:2, 3:6, 7:6(4)

3. Hamburg European Open / финал / Лоренцо Музетти – Карлос Алькарас – 6:4, 6:7(6), 6:4

2. Mutua Madrid Open / третий круг / Рафаэль Надаль – Давид Гоффен – 6:3, 5:7, 7:6(9)

1. Mutua Madrid Open / полуфинал / Карлос Алькарас – Новак Джокович – 6:7(5), 7:5, 7:6(5)

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Источник Sport.ua
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