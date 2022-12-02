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  4. Нойер стал автором четвертого автогола голкиперов на мундиалях
Чемпионат мира
02 декабря 2022, 13:29 | Обновлено 02 декабря 2022, 13:38
860
0

Нойер стал автором четвертого автогола голкиперов на мундиалях

Немецкий голкипер попал в не самый приятный рейтинг

02 декабря 2022, 13:29 | Обновлено 02 декабря 2022, 13:38
860
0
Нойер стал автором четвертого автогола голкиперов на мундиалях
Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Нойер

В матчах вчерашнего дня были зафиксированы первые два автогола на ЧМ-2022. При этом мяч, забитый защитником сборной Марокко Найефом Агардом в поединке с канадцами, оказался сотым по счету в Катаре. А «самострел» немецкого голкипера Мануэля Нойера в игре с Коста-Рикой стал 55-м в истории мировых первенств, в том числе 4-м в исполнении вратарей.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Автоголы вратарей в финальных турнирах чемпионатов мира

Дата

Вратарь

Сборная

Соперник

Минута

Счет

1.

13.06.1998

Андони СУБИСАРРЕТА

Испания

Нигерия

73' (2:2)

2:3

2.

15.06.2014

Ноэль ВАЛЬЯДАРЕС

Гондурас

Франция

48' (0:2)

0:3

3.

27.06.2018

Янн ЗОММЕР

Швейцария

Коста-Рика

90+3’ (2:2)

2:2

4.

01.12.2022

Мануэль НОЙЕР

Германия

Коста-Рика

70’ (1:2)

4:2

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Источник Sport.ua
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