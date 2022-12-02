Нойер стал автором четвертого автогола голкиперов на мундиалях

В матчах вчерашнего дня были зафиксированы первые два автогола на ЧМ-2022. При этом мяч, забитый защитником сборной Марокко Найефом Агардом в поединке с канадцами, оказался сотым по счету в Катаре. А «самострел» немецкого голкипера Мануэля Нойера в игре с Коста-Рикой стал 55-м в истории мировых первенств, в том числе 4-м в исполнении вратарей.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Автоголы вратарей в финальных турнирах чемпионатов мира