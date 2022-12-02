Нойер стал автором четвертого автогола голкиперов на мундиалях
Немецкий голкипер попал в не самый приятный рейтинг
В матчах вчерашнего дня были зафиксированы первые два автогола на ЧМ-2022. При этом мяч, забитый защитником сборной Марокко Найефом Агардом в поединке с канадцами, оказался сотым по счету в Катаре. А «самострел» немецкого голкипера Мануэля Нойера в игре с Коста-Рикой стал 55-м в истории мировых первенств, в том числе 4-м в исполнении вратарей.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Автоголы вратарей в финальных турнирах чемпионатов мира
|
|
Дата
|
Вратарь
|
Сборная
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
1.
|
13.06.1998
|
Андони СУБИСАРРЕТА
|
Испания
|
Нигерия
|
73' (2:2)
|
2:3
|
2.
|
15.06.2014
|
Ноэль ВАЛЬЯДАРЕС
|
Гондурас
|
Франция
|
48' (0:2)
|
0:3
|
3.
|
27.06.2018
|
Янн ЗОММЕР
|
Швейцария
|
Коста-Рика
|
90+3’ (2:2)
|
2:2
|
4.
|
01.12.2022
|
Мануэль НОЙЕР
|
Германия
|
Коста-Рика
|
70’ (1:2)
|
4:2
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