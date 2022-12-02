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02 декабря 2022, 10:20 | Обновлено 02 декабря 2022, 10:23
1438
0

ВИДЕО. Провал Германии, сенсация от Японии, ставим на Португалию

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

02 декабря 2022, 10:20 | Обновлено 02 декабря 2022, 10:23
1438
0
ВИДЕО. Провал Германии, сенсация от Японии, ставим на Португалию
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Чемпион ЧМ-2014 не вышел из группы второй ЧМ подряд
2. Скоро будет объявлена дата боя Ломаченко – Хейни
3. Япония выиграла ключевой поединок
4. Прогноз на матч Южная Корея – Португалия

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Источник Sport.ua
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