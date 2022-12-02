ВИДЕО. Провал Германии, сенсация от Японии, ставим на Португалию

1. Чемпион ЧМ-2014 не вышел из группы второй ЧМ подряд

2. Скоро будет объявлена дата боя Ломаченко – Хейни

3. Япония выиграла ключевой поединок

4. Прогноз на матч Южная Корея – Португалия

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