Другие новости02 декабря 2022, 10:20 | Обновлено 02 декабря 2022, 10:23
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ВИДЕО. Провал Германии, сенсация от Японии, ставим на Португалию
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
02 декабря 2022, 10:20 | Обновлено 02 декабря 2022, 10:23
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1. Чемпион ЧМ-2014 не вышел из группы второй ЧМ подряд
2. Скоро будет объявлена дата боя Ломаченко – Хейни
3. Япония выиграла ключевой поединок
4. Прогноз на матч Южная Корея – Португалия
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