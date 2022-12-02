Альваро МОРАТА: «Марокко – очень сильный соперник»
Форвард сборной Испании ожидает сложного противостояния в 1/8 финала
Нападающий сборной Испании Альваро Мората поделился ожиданиями от встречи с национальной командой Марокко в плей-офф чемпионата мира 2022.
«Марокко – очень сильный соперник. В предстоящей игре мы выложимся на все 100 процентов. С завтрашнего дня сфокусируем свое внимание на этой встрече. Постараемся не повторить судьбу матча с Японией, а то нам придется поехать домой», - сказал Мората.
Матч 1/8 финала между сборными Марокко и Испании состоится в воскресенье, 6 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по Киеву.
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