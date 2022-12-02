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Чемпионат мира
02 декабря 2022, 09:19 | Обновлено 02 декабря 2022, 10:09
366
4

Альваро МОРАТА: «Марокко – очень сильный соперник»

Форвард сборной Испании ожидает сложного противостояния в 1/8 финала

02 декабря 2022, 09:19 | Обновлено 02 декабря 2022, 10:09
366
4
Альваро МОРАТА: «Марокко – очень сильный соперник»
Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Мората

Нападающий сборной Испании Альваро Мората поделился ожиданиями от встречи с национальной командой Марокко в плей-офф чемпионата мира 2022.

«Марокко – очень сильный соперник. В предстоящей игре мы выложимся на все 100 процентов. С завтрашнего дня сфокусируем свое внимание на этой встрече. Постараемся не повторить судьбу матча с Японией, а то нам придется поехать домой», - сказал Мората.

Матч 1/8 финала между сборными Марокко и Испании состоится в воскресенье, 6 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по Киеву.

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Альваро Мората ЧМ-2022 по футболу сборная Испании по футболу сборная Марокко по футболу
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Источник Sport.es
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Комментарии 4
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Александр Чернокур
Было понятно что немцы уже не попадают в плей-офф .Нужно было проигрывать Коста Рике чтобы потопить испанцев .Испания никакая в этом чемпионате 
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0
Макс Доло
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-3
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