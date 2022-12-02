Чемпионат мира02 декабря 2022, 06:41 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 декабря
Важные события во всех видах спорта
02 декабря 2022, 06:41 |
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В пятницу, 2 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.
ФУТБОЛ
13:00 Черноморец – Кривбасс
15:00 РБ Лейпциг – Хорсенс
17:00 Гана – Уругвай
17:00 Южная Корея – Португалия
21:00 Камерун – Бразилия
21:00 Сербия – Швейцария
ТЕННИС
12:00 Клара Власселар – Елизавета Котляр
БАСКЕТБОЛ
19:45 Фенербахче – Реал Мадрид
21:30 Бавария – Маккаби Тель-Авив
ГАНДБОЛ
12:00 Южная Корея (Ж) – Китай (Ж)
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