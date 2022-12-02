СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 декабря

В пятницу, 2 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.

ФУТБОЛ

13:00 Черноморец – Кривбасс

2.65 – 3.10 – 2.85

15:00 РБ Лейпциг – Хорсенс

1.21 – 6.00 – 9.30

17:00 Гана – Уругвай

4.90 – 3.84 – 1.78

17:00 Южная Корея – Португалия

4.16 – 4.04 – 1.86

21:00 Камерун – Бразилия

8.40 – 5.00 – 1.42

21:00 Сербия – Швейцария

2.63 – 3.50 – 2.78

ТЕННИС

12:00 Клара Власселар – Елизавета Котляр

1.91 – 1.85

БАСКЕТБОЛ

19:45 Фенербахче – Реал Мадрид

1.66 – 2.37

21:30 Бавария – Маккаби Тель-Авив

1.71 – 2.23

ГАНДБОЛ

12:00 Южная Корея (Ж) – Китай (Ж)

1.01 – 25.00 – 24.00