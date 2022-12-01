ВИДЕО. Коста-Рика шокирует Германию и забивает два гола

В матче третьего тура группового этапа ЧМ-2022 сборная Коста-Рики сумела сравнять счет в матче против Германии - 1:1. Немцы забили на старте первого тайма, но свой успех развить не сумели.

А вот костариканцы забили на 58-й минуте, а затем вышли вперед на 70-й минуте.

Коста-Рика - Германия 1:1. Гол Тахеды

Коста-Рика - Германия 2:1. Гол Варгаса