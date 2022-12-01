Чемпионат мира01 декабря 2022, 23:07 | Обновлено 01 декабря 2022, 23:08
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ВИДЕО. Коста-Рика шокирует Германию и забивает два гола
Костариканцы не сдавались
01 декабря 2022, 23:07 | Обновлено 01 декабря 2022, 23:08
687
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В матче третьего тура группового этапа ЧМ-2022 сборная Коста-Рики сумела сравнять счет в матче против Германии - 1:1. Немцы забили на старте первого тайма, но свой успех развить не сумели.
А вот костариканцы забили на 58-й минуте, а затем вышли вперед на 70-й минуте.
Коста-Рика - Германия 1:1. Гол Тахеды
Коста-Рика - Германия 2:1. Гол Варгаса
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