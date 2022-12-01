Как так получилось? Япония - лидер, Германия вылетает. Таблица группы E

По итогам группового турнира ЧМ-2022 в квартете E первое место заняла сборная Японии, которая выиграла у Германии и Испании, но проиграла Коста-Рике.

Вторую позицию в группе заняла Испания, а вот сборная Германия набрала четыре очка и второй чемпионат мира подряд вылетает на групповой стадии.

Коста-Рика с тремя пунктами все равно может занести турнир себе в актив.

В плей-офф Япония вышла на Хорватию, а Испания - на Марокко.