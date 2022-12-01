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Чемпионат мира
01 декабря 2022, 23:15 | Обновлено 01 декабря 2022, 23:41
3325
18

Как так получилось? Япония - лидер, Германия вылетает. Таблица группы E

Сборная Германии снова вылетает на групповом этапе ЧМ

01 декабря 2022, 23:15 | Обновлено 01 декабря 2022, 23:41
3325
18
Как так получилось? Япония - лидер, Германия вылетает. Таблица группы E
twitter.com/FIFAWorldCup

По итогам группового турнира ЧМ-2022 в квартете E первое место заняла сборная Японии, которая выиграла у Германии и Испании, но проиграла Коста-Рике.

Вторую позицию в группе заняла Испания, а вот сборная Германия набрала четыре очка и второй чемпионат мира подряд вылетает на групповой стадии.

Коста-Рика с тремя пунктами все равно может занести турнир себе в актив.

В плей-офф Япония вышла на Хорватию, а Испания - на Марокко.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 18
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Dar Veter
Это как раз то, о чем предупреждали в Европе.  Были скомканы чемпионаты, когда подгоняли под зимний ЧМ. Теперь оттуда вернуться морально убитые игроки . И т.д. Привыкли к лету и не фиг было плясать под арабскую дудочку.
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+1
K_Sarioglo@i.ua
Удачі Марокко проти Іспанії!
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0
Петр Яновский
Получилось так из-за кривого регламента. Бразилы тоже могут рискнуть
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0
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roman75zpr
Хотелось бы такую Японию увидеть в финале, например с Сенегалом или Марокко  
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-1
Леонід Леонідович
Япония супер, Я игру не смотрел но что то мне подсказывает что Испания контролировала своё поражение, и только в момент когда Коста-Рика вышла вперёд чуть кипешнули...
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-2
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