Чемпионат мира01 декабря 2022, 23:15 | Обновлено 01 декабря 2022, 23:41
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18
Как так получилось? Япония - лидер, Германия вылетает. Таблица группы E
Сборная Германии снова вылетает на групповом этапе ЧМ
01 декабря 2022, 23:15 | Обновлено 01 декабря 2022, 23:41
3325
18
По итогам группового турнира ЧМ-2022 в квартете E первое место заняла сборная Японии, которая выиграла у Германии и Испании, но проиграла Коста-Рике.
Вторую позицию в группе заняла Испания, а вот сборная Германия набрала четыре очка и второй чемпионат мира подряд вылетает на групповой стадии.
Коста-Рика с тремя пунктами все равно может занести турнир себе в актив.
В плей-офф Япония вышла на Хорватию, а Испания - на Марокко.
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Комментарии 18
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Это как раз то, о чем предупреждали в Европе. Были скомканы чемпионаты, когда подгоняли под зимний ЧМ. Теперь оттуда вернуться морально убитые игроки . И т.д. Привыкли к лету и не фиг было плясать под арабскую дудочку.
Удачі Марокко проти Іспанії!
Получилось так из-за кривого регламента. Бразилы тоже могут рискнуть
Показать Скрыть 13 ответов
Хотелось бы такую Японию увидеть в финале, например с Сенегалом или Марокко
Япония супер, Я игру не смотрел но что то мне подсказывает что Испания контролировала своё поражение, и только в момент когда Коста-Рика вышла вперёд чуть кипешнули...
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