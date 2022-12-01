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  4. ВИДЕО. Германия быстро забила гол в ворота Коста-Рики
Украина. Премьер лига
01 декабря 2022, 21:40 |
864
0

ВИДЕО. Германия быстро забила гол в ворота Коста-Рики

Гнабри отправил мяч в ворота соперника

01 декабря 2022, 21:40 |
864
0
ВИДЕО. Германия быстро забила гол в ворота Коста-Рики
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Германии, которая подходила к последнему туру группового этапа ЧМ-2022 с одним пунктом, быстро оформила гол в ворота Коста-Рики.

Мяч на 10-й минуте забил Серж Гнабри.

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Источник Sport.ua
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