Украина. Премьер лига01 декабря 2022, 21:40 |
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ВИДЕО. Германия быстро забила гол в ворота Коста-Рики
Гнабри отправил мяч в ворота соперника
01 декабря 2022, 21:40 |
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Сборная Германии, которая подходила к последнему туру группового этапа ЧМ-2022 с одним пунктом, быстро оформила гол в ворота Коста-Рики.
Мяч на 10-й минуте забил Серж Гнабри.
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