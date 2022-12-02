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Чемпионат мира
02 декабря 2022, 00:15 | Обновлено 02 декабря 2022, 01:05
21
0

ВИДЕО. Как Мората открыл счет для Испании в матче против Японии

Счет в матче 3-го тура чемпионата мира 2022 был открыт на 11-й минуте

02 декабря 2022, 00:15 | Обновлено 02 декабря 2022, 01:05
21
0
ВИДЕО. Как Мората открыл счет для Испании в матче против Японии
Getty Images/Global Images Ukraine

1 декабря проходит матч 3-го тура чемпионата мира 2022 в группе Е, в котором встречаются сборные Японии и Испании.

Команды играют на Khalifa International Stadium в Эр-Райане. Начало – в 21:00 по киевскому времени.

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Счет открыл Альваро Мората на 11-й минуте

ГОЛ! 0:1. Мората, 11 мин.

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Источник Sport.ua
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