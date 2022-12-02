Чемпионат мира02 декабря 2022, 00:15 | Обновлено 02 декабря 2022, 01:05
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ВИДЕО. Как Мората открыл счет для Испании в матче против Японии
Счет в матче 3-го тура чемпионата мира 2022 был открыт на 11-й минуте
02 декабря 2022, 00:15 | Обновлено 02 декабря 2022, 01:05
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1 декабря проходит матч 3-го тура чемпионата мира 2022 в группе Е, в котором встречаются сборные Японии и Испании.
Команды играют на Khalifa International Stadium в Эр-Райане. Начало – в 21:00 по киевскому времени.
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Счет открыл Альваро Мората на 11-й минуте
ГОЛ! 0:1. Мората, 11 мин.
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