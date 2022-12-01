Уклонение от уплаты налогов. Экс-игрок сборной Украины получил подозрение
Сумма неуплаченных средств в бюджет Украины составляет более 18,2 млн грн
Экс-игрок сборной Украины по футболу получил подозрение в совершении уголовного преступления от сотрудников Бюро экономической безопасности Украины.
Речь идет о правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 212 УК Украины – уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах. Имя подозреваемого не сообщается.
Детективы БЭБ установили, что в период 2016–2018 годов подозреваемый получил более 100 млн грн. Действуя умышленно, нарушитель скрыл свои доходы, в результате чего уклонился от уплаты налога на доходы физических лиц на сумму почти 16 млн грн и военного сбора в сумме более 1 млн. грн.
В 2018 году, уже будучи зарегистрированным как физическое лицо – предприниматель, он скрыл реальные объемы доходов и умышленно уклонился от уплаты единого налога еще более чем на 1 млн грн. Общая сумма неуплаченных средств в бюджет Украины составляет более 18,2 млн грн.
Досудебное расследование уголовного производства по признакам правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 209 УК Украины (легализация имущества, полученного преступным путем) и ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов) осуществляют детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора.
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