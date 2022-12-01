Япония – Испания. Известны стартовые составы на матч третьего тура

В четверг, 1 декабря, состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 в квартете Е, в котором встретятся сборные Японии и Испании.

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Поединок состоится в Дохе на Международном стадионе имени шейха Халифы. Начало – в 21:00 по киевскому времени.

Стартовые составы:

Япония: Гонда, Танигути, Йосида, Итакура, Нагатомо, Камада, Морита, Танака, Кубо, Ито, Маеда.

Испания: Симон, Аспиликуэта, Родри, П. Торрес, Бальде, Бускетс, Гави, Педри, Н. Уильямс, Мората, Ольмо.