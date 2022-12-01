Чемпионат мира01 декабря 2022, 20:11 | Обновлено 01 декабря 2022, 20:13
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Япония – Испания. Известны стартовые составы на матч третьего тура
Встреча начнется в 21:00 по Киеву
01 декабря 2022, 20:11 | Обновлено 01 декабря 2022, 20:13
316
0
В четверг, 1 декабря, состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 в квартете Е, в котором встретятся сборные Японии и Испании.
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Поединок состоится в Дохе на Международном стадионе имени шейха Халифы. Начало – в 21:00 по киевскому времени.
Стартовые составы:
Япония: Гонда, Танигути, Йосида, Итакура, Нагатомо, Камада, Морита, Танака, Кубо, Ито, Маеда.
Испания: Симон, Аспиликуэта, Родри, П. Торрес, Бальде, Бускетс, Гави, Педри, Н. Уильямс, Мората, Ольмо.
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