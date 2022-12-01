Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Выйдет ли Германия в плей-офф ЧМ? Составы на ключевой матч группы
Чемпионат мира
01 декабря 2022, 20:08 | Обновлено 01 декабря 2022, 20:24
790
0

Выйдет ли Германия в плей-офф ЧМ? Составы на ключевой матч группы

Германия может снова остаться без плей-офф

01 декабря 2022, 20:08 | Обновлено 01 декабря 2022, 20:24
790
0
Выйдет ли Германия в плей-офф ЧМ? Составы на ключевой матч группы
twitter.com/dfb_team_en

В 21:00 стартует матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира в группе E между сборными Коста-Рики и Германии.

Если Коста-Рика имеет три очка после двух туров, то немцы набрали лишь один пункт и находятся на последнем месте. Им нужна только победа, но и она не гарантирует команде плей-офф - многое зависит от результата встречи Испания - Япония.

Коста-Рика: Навас, Дуарте, Вастон, Варгас, Фуллер, Боржес, Техеда, Овьедо, Агилера, Венегас, Кэмпбелл

Германия: Нойер, Киммих, Зюле, Рюдигер, Раум, Горецка, Гюндоган, Мусиала, Гнабри, Сане, Мюллер

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча

По теме:
Все шло мимо. Лукаку не реализовал 4 голевых момента за один тайм
Роберто Мартинес объявил об уходе со сборной Бельгии
Япония – Испания. Известны стартовые составы на матч третьего тура
сборная Германии по футболу сборная Коста-Рики по футболу ЧМ-2022 по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Щенсны поспорил с Месси на 100 евро, что судья не назначит пенальти
Футбол | 01 декабря 2022, 09:45 6
Щенсны поспорил с Месси на 100 евро, что судья не назначит пенальти
Щенсны поспорил с Месси на 100 евро, что судья не назначит пенальти

Но платить ему все равно не собирается

Восток – дело тонкое. Скандал на ЧМ-1982 с шейхом, стоивший карьеры Ступару
Футбол | 01 декабря 2022, 10:30 3
Восток – дело тонкое. Скандал на ЧМ-1982 с шейхом, стоивший карьеры Ступару
Восток – дело тонкое. Скандал на ЧМ-1982 с шейхом, стоивший карьеры Ступару

Украинец Мирослав Ступар принял не самое лучшее решение на мундиале сорокалетней давности…

Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлон | 01.12.2022, 03:45
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
ВИДЕО. Марокко и Канада в первом тайме забили три гола на двоих
Футбол | 01.12.2022, 17:55
ВИДЕО. Марокко и Канада в первом тайме забили три гола на двоих
ВИДЕО. Марокко и Канада в первом тайме забили три гола на двоих
Контиолахти-2022. Украину едва не закрыли на круг в женской эстафете
Биатлон | 01.12.2022, 15:51
Контиолахти-2022. Украину едва не закрыли на круг в женской эстафете
Контиолахти-2022. Украину едва не закрыли на круг в женской эстафете
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Нокаут от кенгуру. Австралия оставила Данию без плей-офф ЧМ-2022
Нокаут от кенгуру. Австралия оставила Данию без плей-офф ЧМ-2022
30.11.2022, 18:57 16
Футбол
Турнирные таблицы ЧМ-2022. Определено 10 из 16 участников плей-офф
Турнирные таблицы ЧМ-2022. Определено 10 из 16 участников плей-офф
30.11.2022, 23:59
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик может отсосать, он меня не интересует»
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик может отсосать, он меня не интересует»
30.11.2022, 14:13 10
Бокс
ФОТО. Болельщики сборной США вывесили украинский флаг на матче с Ираном
ФОТО. Болельщики сборной США вывесили украинский флаг на матче с Ираном
29.11.2022, 22:17 3
Футбол
Усик пожертвовал крупную сумму на генераторы для украинских больниц
Усик пожертвовал крупную сумму на генераторы для украинских больниц
30.11.2022, 17:23 1
Бокс
VAR отменил гол Гризманна! Тунис обыграл Францию, но путевка ушла другим
VAR отменил гол Гризманна! Тунис обыграл Францию, но путевка ушла другим
30.11.2022, 19:01 4
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Шансы Усика с Фьюри очень высоки»
Леннокс ЛЬЮИС: «Шансы Усика с Фьюри очень высоки»
01.12.2022, 15:00 2
Бокс
Майрис БРИЕДИС: «Усик меня позовет – я приду»
Майрис БРИЕДИС: «Усик меня позовет – я приду»
29.11.2022, 20:42 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности