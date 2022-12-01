Выйдет ли Германия в плей-офф ЧМ? Составы на ключевой матч группы

В 21:00 стартует матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира в группе E между сборными Коста-Рики и Германии.

Если Коста-Рика имеет три очка после двух туров, то немцы набрали лишь один пункт и находятся на последнем месте. Им нужна только победа, но и она не гарантирует команде плей-офф - многое зависит от результата встречи Испания - Япония.

Коста-Рика: Навас, Дуарте, Вастон, Варгас, Фуллер, Боржес, Техеда, Овьедо, Агилера, Венегас, Кэмпбелл

Германия: Нойер, Киммих, Зюле, Рюдигер, Раум, Горецка, Гюндоган, Мусиала, Гнабри, Сане, Мюллер

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча