Выйдет ли Германия в плей-офф ЧМ? Составы на ключевой матч группы
Германия может снова остаться без плей-офф
В 21:00 стартует матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира в группе E между сборными Коста-Рики и Германии.
Если Коста-Рика имеет три очка после двух туров, то немцы набрали лишь один пункт и находятся на последнем месте. Им нужна только победа, но и она не гарантирует команде плей-офф - многое зависит от результата встречи Испания - Япония.
Коста-Рика: Навас, Дуарте, Вастон, Варгас, Фуллер, Боржес, Техеда, Овьедо, Агилера, Венегас, Кэмпбелл
Германия: Нойер, Киммих, Зюле, Рюдигер, Раум, Горецка, Гюндоган, Мусиала, Гнабри, Сане, Мюллер
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча
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