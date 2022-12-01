ITF01 декабря 2022, 18:52 |
314
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Лопатецкая дала бой Таусон на 25-тысячнике в Италии
Украинская теннисистка могла добыть большую победу
01 декабря 2022, 18:52 |
314
2
Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая (№702 WTA) завершила выступления на 25-тысячнике в Италии.
В 1/4 финала украинка в статусе лаки-лузера проиграла первой сеяной Кларе Таусон из дании (№130 WTA).
Сельва-ди-Валь-Гардена. 1/4 финала
Дарья Лопатецкая (Украина) – Клара Таусон (Дания) – 6:7(3), 4:6
Это была самая высокорейтинговая соперница Лопатецкой с февраля 2020 года.
Отметим, что обеим теннисисткам по 19 лет.
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