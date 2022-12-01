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  4. Лопатецкая дала бой Таусон на 25-тысячнике в Италии
ITF
01 декабря 2022, 18:52 |
314
2

Лопатецкая дала бой Таусон на 25-тысячнике в Италии

Украинская теннисистка могла добыть большую победу

01 декабря 2022, 18:52 |
314
2
Лопатецкая дала бой Таусон на 25-тысячнике в Италии
ITF. Дарья Лопатецкая

Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая (№702 WTA) завершила выступления на 25-тысячнике в Италии.

В 1/4 финала украинка в статусе лаки-лузера проиграла первой сеяной Кларе Таусон из дании (№130 WTA).

Сельва-ди-Валь-Гардена. 1/4 финала
Дарья Лопатецкая (Украина) – Клара Таусон (Дания) – 6:7(3), 4:6

Это была самая высокорейтинговая соперница Лопатецкой с февраля 2020 года.

Отметим, что обеим теннисисткам по 19 лет.

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Дарья Лопатецкая Клара Таусон ITF Сельва-ди-Валь-Гардена
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Источник Sport.ua
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Billy Bons
Дала бій, могла здобути.... по факту програш 0-2
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0
Леха
Как обычно проигрывают только и знают писать дала бой и достойное. Поражение 
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-1
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