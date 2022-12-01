ФОТО. Почему судья не назначил пенальти в ворота Бельгии за фол в штрафной

Сегодня, 1 декабря, сборная Хорватии в третьем туре ЧМ-2022 играет с Бельгией. Начало матча – в 17:00 по Киеву.

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На 15-й минуте встречи Крамарич отобрал мяч у Карраско в центре штрафной площади сборной Бельгии, а соперник его сбил.

Но после подсказки VAR судья пошел пересматривать эпизод и вместо назначения пенальти все завершилось офсайдом. Дело в том, что во время подачи Модрича со штрафного Ловрен (в белой футболке) был на несколько сантиметров ближе к воротам противника, чем Вертонген. Оценить это можно на картинке ниже. Реально ли правильно разобраться в подобном эпизоде без современных технологий – вопрос открытый.