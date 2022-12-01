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Чемпионат мира
01 декабря 2022, 18:04 | Обновлено 01 декабря 2022, 18:05
2622
5

ФОТО. Почему судья не назначил пенальти в ворота Бельгии за фол в штрафной

Очень тонкий эпизод с сантиметровым офсайдом

01 декабря 2022, 18:04 | Обновлено 01 декабря 2022, 18:05
2622
5
ФОТО. Почему судья не назначил пенальти в ворота Бельгии за фол в штрафной
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 1 декабря, сборная Хорватии в третьем туре ЧМ-2022 играет с Бельгией. Начало матча – в 17:00 по Киеву.

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На 15-й минуте встречи Крамарич отобрал мяч у Карраско в центре штрафной площади сборной Бельгии, а соперник его сбил.

Но после подсказки VAR судья пошел пересматривать эпизод и вместо назначения пенальти все завершилось офсайдом. Дело в том, что во время подачи Модрича со штрафного Ловрен (в белой футболке) был на несколько сантиметров ближе к воротам противника, чем Вертонген. Оценить это можно на картинке ниже. Реально ли правильно разобраться в подобном эпизоде без современных технологий – вопрос открытый.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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zzg77
Футбол превратился в какую-то науку, изучающую под микроскопом молекулы!
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+2
Леонід Леонідович
Так і повинно бути, усі в рівних умовах.
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+2
Serhiy Vyhryst
Голова червоного бельгійця ближче. А плечі - то невловима фігня.
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0
GloryUkraine
Треба переглянути правило визначення офсайду. Якщо у мене зріст 195, а у суперника, наприклад, 175, то навіть стоячи на одній лінії якась частина мого тіла буде випирати за рахунок габаритів.
Як на мене,то нема офсайду в цьому епізоді.
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-2
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