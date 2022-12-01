ВИДЕО. Марокко и Канада в первом тайме забили три гола на двоих

В эти минуты в Дохе на стадионе «Эль-Тумама» проходит матч третьего тура группового раунда чемпионата мира 2022, в котором играют национальные сборные Канады и Марокко.

После первого тайма марокканцы ведут в счете со счетом 2:1. Сборная Марокко к экватору первого тайма повела в два мяча благодаря голам Зиеша и Эн-Несири.

Однако незадолго до перерыва Канада отыграла один мяч с помощью рикошета от марокканца Наифа Агера. Канада уже потеряла шансы на плей-офф, а Марокко в случае победы точно выйдет в 1/8 финала.

0:1. Гол Зиеша

0:2. Гол Эн-Несири

1:2. Автогол Агера