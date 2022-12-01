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  4. Куртуа проводит свой 100-й матч за сборную Бельгии
Чемпионат мира
01 декабря 2022, 17:39 |
218
0

Куртуа проводит свой 100-й матч за сборную Бельгии

У голкипера «Реала» юбилей

01 декабря 2022, 17:39 |
218
0
Куртуа проводит свой 100-й матч за сборную Бельгии
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Сегодня, 2 декабря, сборная Бельгии в третьем туре ЧМ-2022 играет с Хорватией. Для голкипера бельгийцев Тибо Куртуа этот матч стал юбилейным, 100-м за национальную команду.

Курута дебютировал за сборную Бельгии в 2011 году. Из предыдущих 99 матчей «на ноль» Куртуа отстоял почти половину – 49.

Куртуа – седьмой игрок в истории сборной Бельгии, который преодолел отметку в 100 матчей. Ранее это сделали Ян Вертонген (144 матча), Аксель Витсель (129), Тоби Алдервейрелд (126), Эден Азар (126), Дрис Мертенс (108) и Ромелу Лукаку (103).

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Тибо Куртуа сборная Бельгии по футболу ЧМ-2022 по футболу Хорватия - Бельгия
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Источник Sport.ua
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