Куртуа проводит свой 100-й матч за сборную Бельгии

Сегодня, 2 декабря, сборная Бельгии в третьем туре ЧМ-2022 играет с Хорватией. Для голкипера бельгийцев Тибо Куртуа этот матч стал юбилейным, 100-м за национальную команду.

Курута дебютировал за сборную Бельгии в 2011 году. Из предыдущих 99 матчей «на ноль» Куртуа отстоял почти половину – 49.

Куртуа – седьмой игрок в истории сборной Бельгии, который преодолел отметку в 100 матчей. Ранее это сделали Ян Вертонген (144 матча), Аксель Витсель (129), Тоби Алдервейрелд (126), Эден Азар (126), Дрис Мертенс (108) и Ромелу Лукаку (103).