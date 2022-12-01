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  4. Матч Заря – Колос прерывали из-за отсутствия света на стадионе
Украина. Премьер лига
01 декабря 2022, 16:38 |
417
0

Матч Заря – Колос прерывали из-за отсутствия света на стадионе

Еще одна вынужденная остановка матча

01 декабря 2022, 16:38 |
417
0
Матч Заря – Колос прерывали из-за отсутствия света на стадионе
ФК Динамо Киев

Сегодня в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского состоялся перенесенный матч 7-го тура УПЛ между «Зарей» и «Колосом».

На 84-й минуте матч был прерван почти на 10 минут из-за того, что на стадионе в Киеве пропал свет.

Эта остановка стала уже второй вынужденной в матче «Заря» – «Колос». Ранее матч уже остановили на полтора часа из-за воздушной тревоги на территории Украины.

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Заря Луганск Колос Ковалевка Заря - Колос Украинская Премьер-лига стадион Динамо им. Валерия Лобановского
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Источник Sport.ua
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