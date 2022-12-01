Матч Заря – Колос прерывали из-за отсутствия света на стадионе

Сегодня в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского состоялся перенесенный матч 7-го тура УПЛ между «Зарей» и «Колосом».

На 84-й минуте матч был прерван почти на 10 минут из-за того, что на стадионе в Киеве пропал свет.

Эта остановка стала уже второй вынужденной в матче «Заря» – «Колос». Ранее матч уже остановили на полтора часа из-за воздушной тревоги на территории Украины.