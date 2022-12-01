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Чемпионат мира
01 декабря 2022, 16:19 | Обновлено 01 декабря 2022, 16:28
239
0

Канада – Марокко. Стартовые составы команд

Тренеры определились с составами на матч чемпионата мира

01 декабря 2022, 16:19 | Обновлено 01 декабря 2022, 16:28
239
0
Канада – Марокко. Стартовые составы команд
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 1 декабря, состоится матч 3-го тура группового турнира чемпионата мира 2022, в котором сыграют сборные Канады и Марокко.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало встречи – в 17:00 по Киеву.

Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд:

Канада: Милан Борян – Самуэль Адекубге, Стивен Витория, Камал Миллер, Алистер Джонстон, Кайе Марк-Энтони, Дэвид Хойлетт, Тайон Бушэнэн, Альфонсо Дэвис, Кайл Ларин, Джонатан Осорио.

Марокко: Яссин Буну – Ашраф Хакими, Нуссайр Мазрауи, Софьян Амрабат, Наиф Агер, Ромен Саисс, Хаким Зиеш, Аззедин Унаи, Абдельхамид Сабири, Софьян Буфаль, Юссеф Эн-Несири.

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Источник Sport.ua
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