Канада – Марокко. Стартовые составы команд

В четверг, 1 декабря, состоится матч 3-го тура группового турнира чемпионата мира 2022, в котором сыграют сборные Канады и Марокко.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало встречи – в 17:00 по Киеву.

Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд:

Канада: Милан Борян – Самуэль Адекубге, Стивен Витория, Камал Миллер, Алистер Джонстон, Кайе Марк-Энтони, Дэвид Хойлетт, Тайон Бушэнэн, Альфонсо Дэвис, Кайл Ларин, Джонатан Осорио.

Марокко: Яссин Буну – Ашраф Хакими, Нуссайр Мазрауи, Софьян Амрабат, Наиф Агер, Ромен Саисс, Хаким Зиеш, Аззедин Унаи, Абдельхамид Сабири, Софьян Буфаль, Юссеф Эн-Несири.